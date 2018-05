Представители Университета штата Аризона провели исследование, в ходе которого выяснили, в каком возрасте собаки кажутся людям наиболее милыми. Этот возраст совпал с моментом, когда питомцев отлучают от матери и передают в заботливые руки хозяев.

Ислелодователи предложили участникам эксперимента фотографии кане-корсо, джек-рассел-терьера и белой овчарки. Опрашиваемым выдали 39 снимков, сделанных в разное время – на фото собакам было от недели до семи месяцев.Выяснилось, что белые овчарки наиболее привлекательны в возрасте 8,3 недели, джек-расселы – 7,7 недели, а кане-корсо выглядят лучше всего, когда им 6,3 недели. Новорожденные животные вызвали у участников эксперимента наименьшую симпатию.Which dog from each group do you think is the cutest? Chances are it's the middle one, where the dog is around 8 weeks old — conveniently the age at which its mother is kicking it out of the den. https://t.co/20JNclS4YV pic.twitter.com/Af89SYOxWG— ASU Now (@asunews) 11 мая 2018 г.Исследователи считают, что такие результаты связаны с естественным отбором и многовековым процессом одомашнивания собак.Глава исследовательской группы Клайв Винн заявил, что привлекательность и умение установить эмоциональную связь с человеком для собак – это, в первую очередь, вопрос выживания.