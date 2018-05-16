Армен Джигарханян проходит профилактическое лечение, а вовсе
не в реанимации. Друзья и коллеги знаменитого артиста опровергли слухи о его
критическом состоянии.
Армен Джигарханян проходит профилактическое лечение, а вовсе
не в реанимации. Друзья и коллеги знаменитого артиста опровергли слухи о его
критическом состоянии.
Информация об экстренной госпитализации Джигарханяна
появилась 16 мая в некоторых СМИ. Сообщалось о тяжелом состоянии артиста,
которого, якобы, поместили в реанимацию.
Однако, как выяснилось, ничего страшного не произошло. Как
рассказал представитель театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко, актер какое-то
время лечился дома, однако медики настояли на необходимости принимать процедуры
в стационаре. Состояние Армена Борисовича стабильное.
Джигарханян проходит профилактическое лечение, подтвердил
журналистам друг актера Артур Согомонян. На вопрос о причине частых
госпитализаций народного артиста Согомонян ответил, что сам в шоке. "У
него в последнее время сильная слабость, она давно продолжается, трудно стало
ходить ему – мы даже коляску приобрели. Я не могу сказать, что есть какое-то
резкое ухудшение – скорее продолжение всего того "букета" болячек,
которыми он страдает. Это одновременно и почки, и нервный стресс, и голова",
– рассказал друг артиста.
И все же после некоторых раздумий Согомонян заявил, что есть
основная причина того, что его друг периодически оказывается в больнице. Он
уверен, что свою пагубную роль играет телевидение, которое не может оставить уважаемого
человека, народного артиста СССР в покое. ТВ раскручивает бывшую супругу
Джигарханяна Цымбалюк-Романовскую, создавая с ее помощью некий пасквильный
сериал. Вот и сейчас Армен Борисович попал на больничную койку после того, как
кто-то пересказал ему содержание очередной программы.
Таокго же мнения придерживается помощница народного артиста Элина
Мазур. Она рассказала , что в резком ухудшении здоровья
Джигарханяна могут быть виноваты папарацци и его бывшая супруга – Виталина
Цымбалюк-Романовская. Мазур уверена, что Армен Борисович просто не выдерживает давления
прессы и общественности.
"Я считаю, что то, что произошло – прямые последствия
того, что вокруг Армена Борисовича происходит – просто травля. 82 года
человеку, а ему голову поднять не дают: "Ох, как он плохо выглядит!"...
А как он должен выглядеть в 82 года, удрав из больницы?", – возмущается Элина
Мазур.
Согомонян, в свою очередь, отметил, что друзья народного
артиста уже предупреждали руководство телеканалов, что подадут на них в суд.
После последней программы они решили исполнить свою угрозу.