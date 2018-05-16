Армен Джигарханян проходит профилактическое лечение, а вовсе не в реанимации. Друзья и коллеги знаменитого артиста опровергли слухи о его критическом состоянии.

Армен Джигарханян проходит профилактическое лечение, а вовсене в реанимации. Друзья и коллеги знаменитого артиста опровергли слухи о егокритическом состоянии.Информация об экстренной госпитализации Джигарханянапоявилась 16 мая в некоторых СМИ. Сообщалось о тяжелом состоянии артиста,которого, якобы, поместили в реанимацию.Однако, как выяснилось, ничего страшного не произошло. Какрассказал представитель театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко, актер какое-товремя лечился дома, однако медики настояли на необходимости принимать процедурыв стационаре. Состояние Армена Борисовича стабильное.Джигарханян проходит профилактическое лечение, подтвердилжурналистам друг актера Артур Согомонян. На вопрос о причине частыхгоспитализаций народного артиста Согомонян ответил, что сам в шоке. "Унего в последнее время сильная слабость, она давно продолжается, трудно сталоходить ему – мы даже коляску приобрели. Я не могу сказать, что есть какое-торезкое ухудшение – скорее продолжение всего того "букета" болячек,которыми он страдает. Это одновременно и почки, и нервный стресс, и голова",– рассказал друг артиста.И все же после некоторых раздумий Согомонян заявил, что естьосновная причина того, что его друг периодически оказывается в больнице. Онуверен, что свою пагубную роль играет телевидение, которое не может оставить уважаемогочеловека, народного артиста СССР в покое. ТВ раскручивает бывшую супругуДжигарханяна Цымбалюк-Романовскую, создавая с ее помощью некий пасквильныйсериал. Вот и сейчас Армен Борисович попал на больничную койку после того, каккто-то пересказал ему содержание очередной программы.Таокго же мнения придерживается помощница народного артиста ЭлинаМазур. Она рассказала , что в резком ухудшении здоровьяДжигарханяна могут быть виноваты папарацци и его бывшая супруга – ВиталинаЦымбалюк-Романовская. Мазур уверена, что Армен Борисович просто не выдерживает давленияпрессы и общественности."Я считаю, что то, что произошло – прямые последствиятого, что вокруг Армена Борисовича происходит – просто травля. 82 годачеловеку, а ему голову поднять не дают: "Ох, как он плохо выглядит!"...А как он должен выглядеть в 82 года, удрав из больницы?", – возмущается ЭлинаМазур.Согомонян, в свою очередь, отметил, что друзья народногоартиста уже предупреждали руководство телеканалов, что подадут на них в суд.После последней программы они решили исполнить свою угрозу.