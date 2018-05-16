Злоумышленники под предлогом осмотра и замены системы водоснабжения проникли в квартиру пожилой женщины и похитили из ее сумки денежные средства...

«Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО задержали троих мужчин, подозреваемых в грабеже, совершенном в отношении пожилой женщины», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть полиции поступило заявление от 80-летней москвички, проживающей в доме на улице Усачева. Как рассказала потерпевшая, к ней в дверь позвонили двое неизвестных. Под предлогом осмотра и замены системы водоснабжения они проникли в квартиру пожилой женщины. Пока один из мужчин показывал хозяйке якобы имеющиеся неполадки, другой выхватил из ее сумки денежные средства, после чего оба скрылись. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Коломенской улице задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых приезжих мужчин в возрасте от 28 до 33 лет. Как установлено, один из нападавших ходил по квартирам и предлагал товары народного потребления. Злоумышленник запомнил, где проживает одинокая пенсионерка, и спланировал данное деяние. В то время как его пособники были в помещении, он стоял у дома и наблюдал за обстановкой, чтобы в случае необходимости сообщить об опасности. Похищенные денежные средства соучастники потратили по собственному усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61