Внешность неизменно является объектом нашего внимания и приложения энергии и сил. С детства мы с вами слышим, что всегда встречают по одежке и как важно в любой ситуации не потерять лицо. А там, где есть спрос – всегда есть предложение. Сфера красоты готова предложить нам самые разнообразные решения в вопросах восстановления, улучшения и исправления лица и тела. И даже если вы не подозреваете о недостатках, вам о них расскажут.

Внешность неизменноявляется объектом нашего внимания и приложения энергии и сил. С детства мы свами слышим, что всегда "встречают по одежке" и как важно в любой ситуации не"потерять лицо". А там, где есть спрос – всегда есть предложение. Сфера красотыготова предложить нам самые разнообразные решения в вопросах восстановления,улучшения и исправления лица и тела. И даже если вы не подозреваете онедостатках, вам о них расскажут.Сначала атака моднымиобразами происходила в основном через глянец, но сегодня у нас есть интернет,социальные сети с модными блогерами и откровенно маркетинговыми проектами,которые предлагают не только образ, но и чудо средства, поддерживающие его.Мы всегда хотим обладатьтем, чем обладать не можем, и нам кажется, что покупка заветной бутылочки илидиеты приблизит нас к картинке, к тому идеалу, который умело упакован рекламойв красивый фантик. Я часто наблюдаю ситуацию, в которой девушки в порывестремления к совершенству скупают волшебные баночки и эти средства захламляютне только их полки, но и жизненное пространство. Я слушаю, как smm-специалисты рассказывают о грамотнойстратегии и взрыве популярности и продаж в сети – так делается бизнескосметических компаний, качество продуктов которых вызывает откровенный скепсиси сомнения. Но про качество никто и не говорит, рассказывают о трюках, уловках,грамоте продаж.А еще все чаще наконсультациях с клиентками я сталкиваюсь с тотальным недоверием: они не всегдапонимают, насколько можно доверять специалистам в вопросах красоты и здоровья,консультантам, сервисам, средствам – всему, что предлагает эта сфера. В то жевремя масса их энергии уходит в недовольство собой и попытки неоправданныхулучшательств – разглаживания и отбеливания кожи там, где это противоестественно,исправление недостатков, которые на самом деле являются той самой изюминкойвнешности. Все шутки в сети по поводу одинаковости и типичности лиц девушекровно про это – про желание подогнать себя под стандарты модных лиц и тел.В последнее времяситуация становится еще тревожнее, потому что все это вызывает непонимание умужчин. Когда женщина по-настоящему любима, а не является своего рода фетишемдля мужчины, его возмущает запрет гладить волосы и кожу, не отвлекать ее отдолговременных улучшательных процедур и наслаждаться естественными проявлениямиэмоций любимой… Просто откажитесь от стремления создавать витринную красоту,которую непременно нужно выставлять. Не поддавайтесь на уловки, чтобыстановиться экспонатом, который можно только смотреть, но к которому нельзяприкасаться. Перестаньте тратить уймуэнергии на недовольство собой и размышления об исправлениях и улучшениях.Что стоит делать вместоэтого? Просто аккуратней относитесь к получаемой информации, пропускайте еечерез себя, ищите то, что отзывается, учитывайте ваши индивидуальныеособенности – если что-то помогло подруге, то не обязательно подойдет вам.Узнавайте больше о собственных данностях – познакомьтесь ближе с лицом и телом,с гармонией внешнего и внутреннего и общим устройством организма. Благодарите егоза то, что он исправно вам служит, что он ежедневно совершает потрясающуюработу и, будучи таким хрупким внешне, он не сломался и не подвел вас.Мы часто слишком много требований выдвигаем к лицу ителу, которые должны нам – определенным образом выглядеть и вести себя,несмотря на все внешние обстоятельства. Помогайте ему становиться лучше -просто ежедневно заботясь о нем с помощью физической активности ивосстановительных мер, через питание и внутреннюю работу, через восстановление ресурсов,но избегайте фанатизма. Все это в кайф, когда это часть осознанного образажизни и пусть на вашем лице отражаются живые эмоции и взгляды людей, которыесмотрят на вас с любовью