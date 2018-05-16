Внешность неизменно
является объектом нашего внимания и приложения энергии и сил. С детства мы с
вами слышим, что всегда встречают по одежке и как важно в любой ситуации не
потерять лицо. А там, где есть спрос – всегда есть предложение. Сфера красоты
готова предложить нам самые разнообразные решения в вопросах восстановления,
улучшения и исправления лица и тела. И даже если вы не подозреваете о
недостатках, вам о них расскажут.
Внешность неизменно
является объектом нашего внимания и приложения энергии и сил. С детства мы с
вами слышим, что всегда "встречают по одежке" и как важно в любой ситуации не
"потерять лицо". А там, где есть спрос – всегда есть предложение. Сфера красоты
готова предложить нам самые разнообразные решения в вопросах восстановления,
улучшения и исправления лица и тела. И даже если вы не подозреваете о
недостатках, вам о них расскажут.
Сначала атака модными
образами происходила в основном через глянец, но сегодня у нас есть интернет,
социальные сети с модными блогерами и откровенно маркетинговыми проектами,
которые предлагают не только образ, но и чудо средства, поддерживающие его.
Мы всегда хотим обладать
тем, чем обладать не можем, и нам кажется, что покупка заветной бутылочки или
диеты приблизит нас к картинке, к тому идеалу, который умело упакован рекламой
в красивый фантик. Я часто наблюдаю ситуацию, в которой девушки в порыве
стремления к совершенству скупают волшебные баночки и эти средства захламляют
не только их полки, но и жизненное пространство. Я слушаю, как smm-специалисты рассказывают о грамотной
стратегии и взрыве популярности и продаж в сети – так делается бизнес
косметических компаний, качество продуктов которых вызывает откровенный скепсис
и сомнения. Но про качество никто и не говорит, рассказывают о трюках, уловках,
грамоте продаж.
А еще все чаще на
консультациях с клиентками я сталкиваюсь с тотальным недоверием: они не всегда
понимают, насколько можно доверять специалистам в вопросах красоты и здоровья,
консультантам, сервисам, средствам – всему, что предлагает эта сфера. В то же
время масса их энергии уходит в недовольство собой и попытки неоправданных
улучшательств – разглаживания и отбеливания кожи там, где это противоестественно,
исправление недостатков, которые на самом деле являются той самой изюминкой
внешности. Все шутки в сети по поводу одинаковости и типичности лиц девушек
ровно про это – про желание подогнать себя под стандарты модных лиц и тел.
В последнее время
ситуация становится еще тревожнее, потому что все это вызывает непонимание у
мужчин. Когда женщина по-настоящему любима, а не является своего рода фетишем
для мужчины, его возмущает запрет гладить волосы и кожу, не отвлекать ее от
долговременных улучшательных процедур и наслаждаться естественными проявлениями
эмоций любимой… Просто откажитесь от стремления создавать витринную красоту,
которую непременно нужно выставлять. Не поддавайтесь на уловки, чтобы
становиться экспонатом, который можно только смотреть, но к которому нельзя
прикасаться. Перестаньте тратить уйму
энергии на недовольство собой и размышления об исправлениях и улучшениях.
Что стоит делать вместо
этого? Просто аккуратней относитесь к получаемой информации, пропускайте ее
через себя, ищите то, что отзывается, учитывайте ваши индивидуальные
особенности – если что-то помогло подруге, то не обязательно подойдет вам.
Узнавайте больше о собственных данностях – познакомьтесь ближе с лицом и телом,
с гармонией внешнего и внутреннего и общим устройством организма. Благодарите его
за то, что он исправно вам служит, что он ежедневно совершает потрясающую
работу и, будучи таким хрупким внешне, он не сломался и не подвел вас.
Мы часто слишком много требований выдвигаем к лицу и
телу, которые должны нам – определенным образом выглядеть и вести себя,
несмотря на все внешние обстоятельства. Помогайте ему становиться лучше -
просто ежедневно заботясь о нем с помощью физической активности и
восстановительных мер, через питание и внутреннюю работу, через восстановление ресурсов,
но избегайте фанатизма. Все это в кайф, когда это часть осознанного образа
жизни и пусть на вашем лице отражаются живые эмоции и взгляды людей, которые
смотрят на вас с любовью