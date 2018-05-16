Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи выступила с критикой в адрес Хиллари Клинтон. Она заявила, что экс-кандидат в президенты США позорит саму себя и страну своим поведением.

Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи выступила с критикой в адрес Хиллари Клинтон. Она заявила, что экс-кандидат в президенты США позорит саму себя и страну своим поведением.Политик начала с упоминания того, что в 2016 году Клинтон обвинила в своем проигрыше в президентской гонке всех, кроме себя. К этому якобы были причастны президент России Владимир Путин, экс-глава ФБР Джеймс Коми и даже бывший лидер американского государства Барак Обама.По словам Маккоуи, наиболее правдиво Клинтон высказалась в себе в своей же книге, передает телеканал "". "Она приводила столько причин поражения, но в своей книге вообще-то написала верно: она сказала, что смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят", – сказала политик.Бывшая чиновница подчеркивает, что на самом деле Хиллари не смирилась с происходящим и сейчас у нее "нервный срыв мирового масштаба". "Она ездит из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку", – добавила Маккоуи.Бывший вице-губернатор также добавила, что такое поведение постыдно. "Клинтон не только себя позорит, она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения", – заключила она.Напомним, Хиллари Клинтон проиграла в президентских выборах 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. В дальнейшем она называла множество причин своего поражения, в том числе "российских хакеров" и экс-директора ФБР Джеймса Коми.