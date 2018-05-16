Помолвка с королевским отпрыском изменила жизнь
американской актрисы Меган Маркл. Теперь ее семья, друзья и сама невеста принца Гарри круглосуточно
находятся под пристальным вниманием СМИ.
Помолвка с королевским отпрыском изменила жизнь
американской актрисы Меган Маркл. Теперь ее семья, друзья и сама невеста принца Гарри круглосуточно
находятся под пристальным вниманием СМИ.
После того, как стало известно о романе Меган с наследником британского
престола ее лицо не покидает страниц таблоидов. За домом ее отца в Мексики постоянно
следят репортеры, ее матери досаждают фотографы, а ее друзьям и бывшим возлюбленным
журналисты предлагают кругленькие суммы за разглашение сальных подробностей из
прошлого Маркл.
Обычные радости жизни теперь омрачены присутствием фотокамер – прогулки в
парке, посиделки в кафе и шоппинг невозможны без пристального внимания
папарацци. Кажется, что актриса отлично справляется с давлением прессы, однако
гневные выпады Гарри в сторону журналистов говорят об обратном.
Придворные отмечают, что королевский отпрыск с детства
недолюбливает прессу, ведь он стал свидетелем безжалостной "охоты" СМИ на его
мать. Диана очень мучалась от беспрецедентного внимания прессы к своей персоне, которое,
к слову, сама провоцировала.
Гарри прекрасно понимает, как страдает его возлюбленная от
постоянного муссирования ее имени в СМИ. Однажды его пресс-офис принца даже выступил с
заявлением, мол, просим оставить Маркл в покое. "… мать [Меган Маркл]
должна пробираться через толпу фоторепортеров, чтобы дойти до своей входной
двери… значительные суммы предлагались ее бывшему бойфренду, осаждали
практически всех ее друзей, коллег и близких ей людей", – цитирует
ведомство сайт BBC.
Однако эти призывы не были услышаны. Журналисты каждый день
находят желающих потрясти грязным бельем невесты принца за вознаграждение.
Свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года в часовне
Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут
только ее подружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла – младшего, сводную сестру
Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшая актриса не позвала.