Помолвка с королевским отпрыском изменила жизнь американской актрисы Меган Маркл. Теперь ее семья, друзья и сама невеста принца Гарри круглосуточно находятся под пристальным вниманием СМИ.

Помолвка с королевским отпрыском изменила жизньамериканской актрисы Меган Маркл. Теперь ее семья, друзья и сама невеста принца Гарри круглосуточнонаходятся под пристальным вниманием СМИ.После того, как стало известно о романе Меган с наследником британскогопрестола ее лицо не покидает страниц таблоидов. За домом ее отца в Мексики постоянноследят репортеры, ее матери досаждают фотографы, а ее друзьям и бывшим возлюбленнымжурналисты предлагают кругленькие суммы за разглашение сальных подробностей изпрошлого Маркл.Обычные радости жизни теперь омрачены присутствием фотокамер – прогулки впарке, посиделки в кафе и шоппинг невозможны без пристального вниманияпапарацци. Кажется, что актриса отлично справляется с давлением прессы, однакогневные выпады Гарри в сторону журналистов говорят об обратном.Придворные отмечают, что королевский отпрыск с детстванедолюбливает прессу, ведь он стал свидетелем безжалостной "охоты" СМИ на егомать. Диана очень мучалась от беспрецедентного внимания прессы к своей персоне, которое,к слову, сама провоцировала.Гарри прекрасно понимает, как страдает его возлюбленная отпостоянного муссирования ее имени в СМИ. Однажды его пресс-офис принца даже выступил сзаявлением, мол, просим оставить Маркл в покое. "… мать [Меган Маркл]должна пробираться через толпу фоторепортеров, чтобы дойти до своей входнойдвери… значительные суммы предлагались ее бывшему бойфренду, осаждалипрактически всех ее друзей, коллег и близких ей людей", – цитируетведомство сайт BBC.Однако эти призывы не были услышаны. Журналисты каждый деньнаходят желающих потрясти грязным бельем невесты принца за вознаграждение.Свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года в часовнеСвятого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будуттолько ее подружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла – младшего, сводную сеструСаманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшая актриса не позвала.