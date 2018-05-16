Филипп Киркоров восторгается музыкальными талантами сына певицы
Валерии, Арсения Шульгина. Певец опубликовал в Instagram видео – своеобразное
поздравление от Арсения с 25-миллионным просмотром клипа Цвет настроения
синий.
Филипп Киркоров восторгается музыкальными талантами сына певицы
Валерии, Арсения Шульгина. Певец опубликовал в Instagram видео – своеобразное
поздравление от Арсения с 25-миллионным просмотром клипа "Цвет настроения
синий".
Арсений Шульгин сыграл
мелодию нашумевшей композиции Киркорова на рояле, исполнив ее в стиле
Рахманинова. Филиппа способности молодого музыканта поразили. Певец назва сына
Валерии "блистательным пианистом". Восхитились талантом Шульгина и
подписчики: "Молодец! Очень музыкально", – пишут пользователи.
Новая песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий"
быстро стала хитом. Вдохновленные музыкой знаменитости приняли участие в
съемках клипа на эту композицию. В нем отметились Ольга Бузова, Григорий Лепс,
Яна Рудковская и ее сын Александр. В итоге в YouTube-канале видео собрало 25 миллионов
зрителей.
Надо признать, что далеко не всех клип привел в восторг.
Многие отмечают скандальность видео, которое выставляет напоказ аморальный
образ жизни и вредные привычки молодежи.Не оценили творческого порыва
Киркорова, в частности, студенты в Ставрополе. Они сняли ответ-пародию. По
словам авторов, они хотели показать, что у большей части молодежи другие
приоритеты, нежели у героев скандального клипа.