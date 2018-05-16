Филипп Киркоров восторгается музыкальными талантами сына певицы Валерии, Арсения Шульгина. Певец опубликовал в Instagram видео – своеобразное поздравление от Арсения с 25-миллионным просмотром клипа Цвет настроения синий.

Филипп Киркоров восторгается музыкальными талантами сына певицыВалерии, Арсения Шульгина. Певец опубликовал в Instagram видео – своеобразноепоздравление от Арсения с 25-миллионным просмотром клипа "Цвет настроениясиний".Арсений Шульгин сыгралмелодию нашумевшей композиции Киркорова на рояле, исполнив ее в стилеРахманинова. Филиппа способности молодого музыканта поразили. Певец назва сынаВалерии "блистательным пианистом". Восхитились талантом Шульгина иподписчики: "Молодец! Очень музыкально", – пишут пользователи.Новая песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий"быстро стала хитом. Вдохновленные музыкой знаменитости приняли участие всъемках клипа на эту композицию. В нем отметились Ольга Бузова, Григорий Лепс,Яна Рудковская и ее сын Александр. В итоге в YouTube-канале видео собрало 25 миллионовзрителей.Надо признать, что далеко не всех клип привел в восторг.Многие отмечают скандальность видео, которое выставляет напоказ аморальныйобраз жизни и вредные привычки молодежи.Не оценили творческого порываКиркорова, в частности, студенты в Ставрополе. Они сняли ответ-пародию. Пословам авторов, они хотели показать, что у большей части молодежи другиеприоритеты, нежели у героев скандального клипа.