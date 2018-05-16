Детская безопасность на дороге. Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд, направленный на выявление нерадивых водителей-родителей. С утра пораньше несколько экипажей ДПС дежурили в Добром рядом с детскими садами. Инспекторы следили, соблюдают ли взрослые правила перевозки маленьких пассажиров. Нарушителей карали рублём, а законопослушных водителей поощряли пирогом. Кого оказалось больше - расскажем в следующем материале.

Детская безопасность на дороге. Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд, направленный на выявление нерадивых водителей-родителей. С утра пораньше несколько экипажей ДПС дежурили в Добром рядом с детскими садами. Инспекторы следили, соблюдают ли взрослые правила перевозки маленьких пассажиров. Нарушителей карали рублём, а законопослушных водителей поощряли пирогом. Кого оказалось больше - расскажем в следующем материале.