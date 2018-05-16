Российская теннисистка Елена Веснина не смогла выйти в третий круг турнира серии Женской теннисной ассоциации в Риме. Призовой фонд соревнований превышает 3 миллиона долларов.

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла выйти в третий круг турнира серии Женской теннисной ассоциации в Риме. Призовой фонд соревнований превышает 3 миллиона долларов.Во втором раунде турнира россиянка уступила восьмому номеру посева американке Винус Уильямс. Матч продолжался 2 часа 12 минут и завершился поражением Весниной в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 5:7​​​. В матче третьего круга соперницей 37-летней Уильямс будет эстонка Анетт Контавейт.