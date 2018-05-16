Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг престижного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов. Во втором раунде она уступила представительнице Эстонии Аннет Контавейт в двух партиях со счетом 5:7, 5:7.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг престижного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов. Во втором раунде она уступила представительнице Эстонии Аннет Контавейт в двух партиях со счетом 5:7, 5:7.Их встреча продолжалась 1 час 50 минут. Теперь эстонка в следующем круге встретится с победителем матча между еще одной россиянкой Еленой Весниной и американкой Винус Уильямс.Напомним, что ранее в третий раунд турнира пробилась Дарья Касаткина, обыгравшая Даниэль Коллинз из США.