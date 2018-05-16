Близится к завершению первенство России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона.

Близится к завершению первенство России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона. Сегодня в рамках очередного тура состоится противостояние между ивановским «Текстильщиком» и владимирским «Торпедо». Игра пройдёт на поле соперника и начнётся в 18 часов 30 минут.Напомним, на данный момент черно-белые находятся на 8 месте в турнирной таблице, в активе команды 33 очка. Ивановцы располагаются на 3 месте.