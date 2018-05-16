Для президента Украины Петра Порошенко наступают непростые времена. Открывшийся накануне Крымский мост стал самым крупным провалом лидера Незалежной за все время нахождения у власти. Такого крупного просчета ему вряд ли простят его вашингтонские кураторы.

Для президента Украины Петра Порошенко наступают непростыевремена. Открывшийся накануне Крымский мост стал самым крупным провалом лидераНезалежной за все время нахождения у власти. Такого крупного просчета ему врядли простят его вашингтонские кураторы.На следующий день после открытия путепровода в Киевесостоялось заседание Верховной рады. В повестке обсуждения украинскогопарламента темы моста не было. Тем не менее, "неожиданно" Порошенкоприпомнили громкие коррупционные скандалы, оффшоры, а также закупки для нуждармии некачественной военной техники у принадлежащих президенту заводов. Вобщем, все то, за что он может поплатиться креслом главы государства."Парламент обязан инициировать процедуру подачи письменногоинициирования об отстранении президента Украины Порошенко Петра Алексеевича споста в порядке импичмента", – заявил депутат Верховной рады Юрий Деревянко. Поего словам, инициативу поддержали уже 37 депутатов.В чем смысл подобного "наезда"? Ни для кого не секрет,что политическими процессами в современной Незалежной руководят вовсе не изКиева, а из Вашингтона. Соединенные Штаты после государственного переворота вфеврале 2014 года сосредоточили в своих руках все нити управления государством.Под плотным контролем находятся и украинские политики, вплоть до президентастраны и его окружения. На всех у "вашингтонского обкома" припрятаныувесистые папки с убойным компроматом, который будет пущен в ход в случаенеповиновения или в качестве наказания для провинившихся.Сегодняшний выпад в сторону Порошенко в Верховной раде можноназвать черной меткой украинскому лидеру. Президент Украины фактическипроморгал Крымский мост. Всевозможные истерики Киева, его стремление как-тозатормозить реализацию проекта окончились провалом. И расплачиваться за этунеудачу лидеру Незалежной предстоит по-крупному. Демарш в парламенте стребованием импичмента, очевидно, является лишь первой ласточкой.Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялосьво вторник, 15 мая. Первым по новому путепроводу проехал президента РоссииВладимир Путин. Глава государства также пообщался со строителями и всеми, ктоучаствовал в реализации проекта.Пассажирское движение по мосту было запущено 16 мая. Толькоза час им воспользовались около тысячи человек, которые двигались в обоихнаправлениях. Мост стал самым протяженным в нашей стране – его длина составляетоколо 19 километров.Открытие путепровода вызвало настоящую истерику на Украине.Первыми заголосили украинские СМИ. Так, ТСН выпустил материал с желчнымзаголовком "Путин открыл движение по мосту к аннексированному Крыму".В статье – полный сборник нелепых пропагандистских штампов Киева, включая"россиян-оккупантов".Не отставали и комментаторы. "Крым большинству жителейРоссии и на фиг не нужен. Что с мостом, что без", – писали они.