Диетолог оценил хитрый способ президента США Дональда Трампа обходить диету – американский лидер заказывает себе бургеры с половиной булочки. Специалисты отмечают, что глава Белого дома движется в верном направлении, однако если он будет включать в свой рацион только подобную пищу, то его ждут суровые последствия.

Диетолог оценил хитрый способ президента США Дональда Трампа обходить диету – американский лидер заказывает себе бургеры с половиной булочки. Специалисты отмечают, что глава Белого дома движется в верном направлении, однако если он будет включать в свой рацион только подобную пищу, то его ждут суровые последствия."Для господина Трампа приоритетно сохранять работоспособность и эффективную работу мозга. А регулярное использование бургеров нарушает нормальную мозговую деятельность и создает достаточно апатичную работу всего организма. Это никак не сочетается с тем функционалом, который должен выполнять президент", – цитирует кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариту Королеву.Впрочем, любовь Дональда Трампа к бургерам не означает того, что он всегда питается только ими. Если же президент США не приемлет другой пищи, то это грозит страшными последствиями не только для его фигуры, но и для головы. "При регулярном употреблении бургеров человек может получить избыточный вес, а при отсутствующей физической нагрузке – еще и ряд хронических заболеваний", – подчеркнула Маргарита Королева.Кроме того, любовь к фастфуду несет в себе еще один риск. "Если человек часто будет прибегать к такому продукту, ему сложно будет потом оценить вкус продуктов, которые приносят полезные компоненты, они будут казаться человеку пресными и безвкусными", – заметила эксперт.Тем не менее, она отметила, что съесть бургер все равно лучше, чем мучиться от голода. "Но это не говорит о том, что мы должны есть эти продукты регулярно", – заключила Маргарита Королева.Отметим, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп сел на диету. В частности, теперь он заказывает бургеры с половиной булочки. До этого главный врач Белого дома отмечал, что американский лидер находится на грани ожирения.