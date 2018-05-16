В преддверии пляжного сезона мировые звезды задали новую моду. В своих соцсетях они стали выставлять фото в купальниках, нижняя часть которых натянута выше бедер.

В преддверии пляжного сезона мировыезвезды задали новую моду. В своих соцсетях они стали выставлять фото в купальниках,нижняя часть которых натянута выше бедер.Участницареалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразунесколько снимков в задранных трусах розового и персикового цветов. Онапозирует на пляже и перед зеркалом.Тренд поддержали и модели. В их числе оказались Эмили Ратаковски, БеллаХадид и Деми Роуз.К ним присоединилась британская певица и актриса албанского происхождения РитаОра и другие.Тренд поддержала плюс-сайз модель Эшли Грэм. Она снялась в леопардовомслитном купальнике.Отметим, в апрелепоявился похожий тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Тенденциюнамеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их фанатов заметилина калифорнийском музыкальном фестивале Coachella в США.На этом же мероприятии появилась и другая моднаятенденция. Девушки начали украшатьинтимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками.