В преддверии пляжного сезона мировые
звезды задали новую моду. В своих соцсетях они стали выставлять фото в купальниках,
нижняя часть которых натянута выше бедер.
В преддверии пляжного сезона мировые
звезды задали новую моду. В своих соцсетях они стали выставлять фото в купальниках,
нижняя часть которых натянута выше бедер.
Участница
реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу
несколько снимков в задранных трусах розового и персикового цветов. Она
позирует на пляже и перед зеркалом.
Тренд поддержали и модели. В их числе оказались Эмили Ратаковски, Белла
Хадид и Деми Роуз.
К ним присоединилась британская певица и актриса албанского происхождения Рита
Ора и другие.
Тренд поддержала плюс-сайз модель Эшли Грэм. Она снялась в леопардовом
слитном купальнике.
Отметим, в апреле
появился похожий тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Тенденцию
намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их фанатов заметили
на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella в США.
На этом же мероприятии появилась и другая модная
тенденция. Девушки начали украшать
интимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками.