Участник шоу В Бельгии есть таланты арестован за жестокое убийство. Признанный лучшим артистом для детей Кевин Лейпер выпотрошил бывшую любовницу на глазах у ее детей.

Участник шоу "В Бельгии есть таланты" арестован зажестокое убийство. Признанный лучшим артистом для детей Кевин Лейпер выпотрошилбывшую любовницу на глазах у ее детей.31-летний Кевин Лейпер был "больничным клоуном".Он выступал перед детьми в медучреждениях под псевдонимами Клоун Тоби илиДоктор Аспирин. В 2011 году он был признан лучшим клоуном в Бенилюксе за "неизгладимоевпечатление, которое он оказал напублику". Клоун участвовал в шоу "В Бельгии есть таланты".Несколько дней назад Кевин расстался со своей возлюбленной,47-летней Кэролайн. Как сообщается, он не смог сладить с тремя ее детьми 12, 15и 17 лет. Полиция считает, что клоун совершил убийство из чувства мести.Женщину больничный клоун убил вместе со своим 38-летнимприятелем. Мужчины заперли детей и женщину на чердаке ее дома в Оуденбурге,связали подростков и заставили их смотреть, как буквально выпотрошили их мать.Весь процесс Лейпер транслировал на своей странице в Facebook. После этого убийцы сообщили ослучившемся в полицию и пустились в бега. Тело Кристины было обнаружено вгараже ее дома, детей нашли связанными на чердаке, пишет британская The Times.В своем родном городе Брэдэне Кевин забрался на 13-этажныйдом и начал стрелять из пистолета в воздух. Полиция смогла арестовать Лейпера,только вызвав команду снайперов. Поняв, что находится под прицелом, клоунсдался властям."Я больше не больничный клоун, я – криминальный клоун.Так я стану знаменитым", – заявил арестованный убийца. Артист призналсяполицейским, что знает: он – монстр. Однако сожаления по этому поводу невыказывал.