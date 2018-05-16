Участник шоу В Бельгии есть таланты арестован за
жестокое убийство. Признанный лучшим артистом для детей Кевин Лейпер выпотрошил
бывшую любовницу на глазах у ее детей.
Участник шоу "В Бельгии есть таланты" арестован за
жестокое убийство. Признанный лучшим артистом для детей Кевин Лейпер выпотрошил
бывшую любовницу на глазах у ее детей.
Кевин Лейпер был "больничным клоуном".
Он выступал перед детьми в медучреждениях под псевдонимами Клоун Тоби или
Доктор Аспирин. В 2011 году артист был признан лучшим клоуном в Бенилюксе за "неизгладимое
впечатление, которое он оказал на
публику". Клоун участвовал в шоу "В Бельгии есть таланты".
Несколько дней назад 31-летний Кевин расстался со своей возлюбленной,
47-летней Кэролайн. Как сообщается, он не смог сладить с тремя ее детьми 12, 15
и 17 лет. Полиция считает, что клоун совершил убийство из чувства мести.
Женщину он убил вместе со своим 38-летним
приятелем. Мужчины заперли детей и Кэролайн на чердаке ее дома в Оуденбурге. Затем связали подростков и заставили смотреть, как буквально выпотрошили их мать.
Весь процесс Лейпер транслировал на своей странице в Facebook. После этого убийцы сообщили о
случившемся в полицию и пустились в бега. Тело было обнаружено в
гараже дома, детей нашли связанными на чердаке, пишет британская The Times.
В своем родном городе Брэдэне Кевин забрался на 13-этажный
дом и начал стрелять из пистолета в воздух. Полиция смогла арестовать Лейпера,
только вызвав команду снайперов. Поняв, что находится под прицелом, клоун
сдался властям.
"Я больше не больничный клоун, я – криминальный клоун.
Так я стану знаменитым", – заявил арестованный убийца. Артист признался
полицейским, что знает: он – монстр. Однако сожаления по этому поводу не
выказывал.