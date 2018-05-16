Руководство УВД на Московском метрополитене выступило с инициативой предупреждать пассажиров с помощью информационных стикеров о наиболее частых видах краж и грабежей в метро...

Руководство УВД на Московском метрополитене выступило с инициативой предупреждать пассажиров с помощью информационных стикеров о наиболее частых видах краж и грабежей в метро.В рамках данной инициативы на всем подвижном составе, а позже на эскалаторных наклонах, переходах и некоторых станциях будут размещены стикеры о возможных действиях злоумышленников.В частности, на стикерах будет представлена информация о ситуациях, когда злоумышленники вырывают мобильные телефоны из рук пассажиров во время закрытия дверей поезда или похищают ценные вещи из карманов и сумок своих жертв, используя плотность пассажиропотока. УВД на Московском метрополитене призывает пассажиров метро внимательно следить за вещами в условиях плотного пассажиропотока.В прошлом году преимущественно кражи совершались в вагонах электропоездов, при этом количество грабежей за 2017 год снизилось на 49,3% (со 144 до 73 случаев соответственно). Огромную роль в раскрываемости таких преступлений играет техническая оснащенность объектов метрополитена. Так, на всех станциях метрополитена и в подуличных переходах имеются системы видеонаблюдения, позволяющие контролировать оперативную обстановку, а также фиксировать момент совершения преступления или правонарушения в новых подвижных составах. Кроме того, для оперативной связи с полицией оборудовано 536 колонн «экстренного вызова».УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18