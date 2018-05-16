Модель и телеведущая Виктория Боня перестала скрывать отношения
с французским нефтяным магнатом. Звезда намекнула, что встретила настоящую
любовь.
Модель и телеведущая Виктория Боня перестала скрывать отношения
с французским нефтяным магнатом. Звезда намекнула, что встретила настоящую
любовь.
После расставания с ирландским
бизнесменом Алексом Смерфитом звезда тщательно скрывала личную жизнь.
Боне постоянно приписывали романы с сильными мира сего, однако звезда держала
интригу, намекая что ее сердце вновь занято.
На днях модель появилась на красной дорожке Каннского
кинофестиваля в компании статного мужчины. Им оказался француз Пьер
Андюран. В беседе с журналистами Виктория подтвердила, что они с
Пьером действительно встречаются.
Боня опровергла слухи о том, что ее новый возлюбленный все
еще состоит в браке. По словам телеведущей, миллиардер действительно был женат на
российской модели, но два года назад Андюран официально развелся.
Телеведущая отметила, что эти отношения можно назвать
серьезными. "Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть
дочь – такого же возраста, как моя Анджелина", – рассказала Виктория журналу HELLO.
Напомним, что Виктория Боня родила в марте 2012 года от
монакского бизнесмена Алекса Смерфита. Маленькая Анджелина появилась на свет в
Монако. "Рожать на юге Франции – удовольствие не из дешевых. Моя палата
класса люкс стоит восемь тысяч евро в сутки. Предусмотрено проживание
родственника – Алекс сможет находиться рядом. Также оплачиваются услуги:
доктора – семь тысяч евро, анестезиолога и акушерки – по пять тысяч евро,
педиатра, который будет наблюдать за малышом все время пребывания в клинике, –
три тысячи евро", – рассказывала Боня. После расставания Алексом Смерфитом Виктория одна воспитывает дочь.