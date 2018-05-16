Модель и телеведущая Виктория Боня перестала скрывать отношения с французским нефтяным магнатом. Звезда намекнула, что встретила настоящую любовь.

Модель и телеведущая Виктория Боня перестала скрывать отношенияс французским нефтяным магнатом. Звезда намекнула, что встретила настоящуюлюбовь.После расставания с ирландскимбизнесменом Алексом Смерфитом звезда тщательно скрывала личную жизнь.Боне постоянно приписывали романы с сильными мира сего, однако звезда держалаинтригу, намекая что ее сердце вновь занято.На днях модель появилась на красной дорожке Каннскогокинофестиваля в компании статного мужчины. Им оказался француз ПьерАндюран. В беседе с журналистами Виктория подтвердила, что они сПьером действительно встречаются.Боня опровергла слухи о том, что ее новый возлюбленный всееще состоит в браке. По словам телеведущей, миллиардер действительно был женат нароссийской модели, но два года назад Андюран официально развелся.Телеведущая отметила, что эти отношения можно назватьсерьезными. "Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера естьдочь – такого же возраста, как моя Анджелина", – рассказала Виктория журналу HELLO.Напомним, что Виктория Боня родила в марте 2012 года отмонакского бизнесмена Алекса Смерфита. Маленькая Анджелина появилась на свет вМонако. "Рожать на юге Франции – удовольствие не из дешевых. Моя палатакласса люкс стоит восемь тысяч евро в сутки. Предусмотрено проживаниеродственника – Алекс сможет находиться рядом. Также оплачиваются услуги:доктора – семь тысяч евро, анестезиолога и акушерки – по пять тысяч евро,педиатра, который будет наблюдать за малышом все время пребывания в клинике, –три тысячи евро", – рассказывала Боня. После расставания Алексом Смерфитом Виктория одна воспитывает дочь.