По предварительной информации, автомобиль «Киа Оптима» выехал на встречную полосу, где врезался в «Сканию Р114» с полуприцепом.

Смертельное ДТП произошло накануне на трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе. По предварительной информации, автомобиль «Киа Оптима» выехал на встречную полосу, где врезался в «Сканию Р114» с полуприцепом. От удара легковой автомобиль отбросило в правый придорожный кювет, а большегруз улетел в другую сторону.В результате ДТП одна из пассажирок «Киа Оптима» от полученных травм скончалась в больнице, водитель и четверо других пассажиров указанного автомобиля, в том числе две несовершеннолетние девушки (2003 и 2005 годов рождения), госпитализированы с тяжелыми травмами.Есть версии, что ДТП могло произойти в результате того, что водитель «Киа Оптима» заснул за рулем от переутомления.По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.