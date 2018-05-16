По решению суда он проведет в колонии строгого режима 7 лет

По решению суда он проведет в колонии строгого режима 7 лет29-летний житель Коврова в течение двух лет варил амфетамин на своей даче.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, молодой человек изучил технологию приготовления синтетического наркотика и обустроил лабораторию в хозяйственной постройке. Он наладил «производство» в 2015 году. Лаборатория работала на протяжении двух лет.Городской суд вынес вердикт: мужчина проведет в колонии строгого режима 7 лет.