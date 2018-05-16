В марте текущего года ранее судимый злоумышленник в ходе конфликта нанес ножевое ранение своему знакомому.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего ранее судимого жителя города Коврова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Установлено, что вечером 10 марта текущего года обвиняемый находился в подъезде одного из жилых домов на улице Белинского в городе Коврове, где распивал спиртные напитки с 31-летним знакомым. Через некоторое время между мужчинами возник конфликт – ранее судимый обвиняемый высказывал приятелю свое недовольство по поводу нетрудоустроенности последнего и чрезмерного употребления им спиртного. После чего, в ходе возникшего спора, нанес 31-летнему мужчине ножевое ранение в брюшную полость.Потерпевший был доставлен в больницу. По заключению медиков, его здоровью был причинен тяжкий вред.Фигуранта оперативники задержали по «горячим следам» и изъяли складной нож.Свою вину обвиняемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.