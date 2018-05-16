Долгожданное событие в мире архитектуры и дизайна произошло
в Москве: в Центральном доме художника на Крымском валу открылась международная
выставка АРХ Москва. В этом году основная тема экспозиции – Перестройка-2, она связана с программой реновации. Гостей биеннале лично поприветствовал мэр
столицы Сергей Собянин.
Долгожданное событие в мире архитектуры и дизайна произошло
в Москве: в Центральном доме художника на Крымском валу открылась международная
выставка "АРХ Москва". В этом году основная тема экспозиции – "Перестройка-2", она связана с программой реновации. Гостей биеннале лично поприветствовал мэр
столицы Сергей Собянин.
"Когда мы смотрим из окон своих домов, мы видим то, что
нам досталось в наследство от предыдущих строителей и архитекторов. Что-то нас
радует, а что-то огорчает. Каждый период времени, истории добавлял Москве,
московской архитектуре свою страницу", – сказал Собянин на церемонии
открытия.
По его мнению, главная задача архитекторов и строителей –
делать город удобным для людей. "Это очень сложная задача. Мало построить
красивый объект, главное – создать среду вокруг, которая была бы удобной для
горожан. Новая идеология, новые веяния, сопряженные с большими проблемами
взаимодействия с инвесторами, жителями, градостроительной политикой, сегодня
дает свои плоды", – отметил мэр.
Давайте будем беречь все, что нам подарило прошлое, и
заботиться о будущем нашего любимого города.
Выставка "АРХ Москва" – 23-я по счету, в нынешней принимают
участие более 300 архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских компаний из
14 стран мира, включая Великобританию, Латвию, Испанию, США и Украину.
В деловой части выставки запланированы 150 мероприятий: с 16
по 20 мая в ЦДХ пройдут дискуссии, конференции, круглые столы, лекции,
мастер-классы, семинары и презентации.
Москва покажет гостям свои самые яркие проекты: парк
"Зарядье" и стадион "Лужники". "Зарядье" недавно стал
лауреатом премии портала ArchDaily в номинации "Лучший проект в области
общественных пространств".
Он также признан лучшим проектом на международном
конкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction. Кроме того, уникальный
парк вошел в шорт-лист MIPIM Awards 2018 в номинации "Лучший проект
урбанистической регенерации".
Отреставрированные "Лужники" в 2017 году получили премию
SportEngineering AWARDS в номинации "Высокая спортивная архитектура". В этом
году обновленный комплекс стал победителем интернет-голосования международного
портала StadiumDB.com и вошел в шорт-лист MIPIM Awards в номинации "Лучший
восстановленный объект".
Отдельный стенд выставки посвящен реновации жилого фонда,
здесь представлены проекты пяти экспериментальных программ обновления ветхого
жилья, которые стали финалистами международного архитектурно-градостроительного
конкурса в 2017-2018 годах.
Масштабная программа переселения из хрущевок в современные и
комфортные дома стартовала в прошлом году. Сейчас первые семьи уже обживают
новые квартиры, которые больше старых и намного удобнее.
Впервые на выставке есть свой почетный гость. В этом году
для участия была выбрана Республика Татарстан. Как говорят организаторы
"АРХ Москвы", выбор обусловлен очевидными успехами региона в создании
комфортной городской среды и развитии общественных пространств.
Отдельные проекты, представленные в галерее на Крымском валу,
будут посвящены современной архитектуре Финляндии и реконструкции северных
городов России. Также на полях "АРХ Москвы" пройдут международный
конкурс архитектурного рисунка "Архиграфика 5", международный конкурс
студенческих проектов Steel2Real-18, дизайн-конкурс одного дня One Day Design
Challenge, конкурс-премия "Буква А" для журналистов и блогеров,
пишущих о дизайне и архитектуре.
Любителей квестов ждет сюрприз: на выставке работает интерактивная
экспозиция "Что такое настоящий эко-город?". На ней представлены десять
основных концептуальных элементов возведения эко-районов и эко-городов, а также
наиболее передовые зеленые решения и технологии.
19 мая на выставке ждут любителей красивой жизни: в этот
день с лекцией выступит британский архитектор
Тим Гослинг, создающий роскошные интерьеры для богатых и знаменитых. А в
сентябре этого года участников биеннале ждет новая встреча: 150 архитекторов,
дизайнеров, архитектурных критиков и деятелей культуры отправятся в путешествие
на "АРХ пароходе" по маршруту Москва – Казань.