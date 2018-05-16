Долгожданное событие в мире архитектуры и дизайна произошло в Москве: в Центральном доме художника на Крымском валу открылась международная выставка АРХ Москва. В этом году основная тема экспозиции – Перестройка-2, она связана с программой реновации. Гостей биеннале лично поприветствовал мэр столицы Сергей Собянин.

Долгожданное событие в мире архитектуры и дизайна произошлов Москве: в Центральном доме художника на Крымском валу открылась международнаявыставка "АРХ Москва". В этом году основная тема экспозиции – "Перестройка-2", она связана с программой реновации. Гостей биеннале лично поприветствовал мэрстолицы Сергей Собянин."Когда мы смотрим из окон своих домов, мы видим то, чтонам досталось в наследство от предыдущих строителей и архитекторов. Что-то насрадует, а что-то огорчает. Каждый период времени, истории добавлял Москве,московской архитектуре свою страницу", – сказал Собянин на церемонииоткрытия.По его мнению, главная задача архитекторов и строителей –делать город удобным для людей. "Это очень сложная задача. Мало построитькрасивый объект, главное – создать среду вокруг, которая была бы удобной длягорожан. Новая идеология, новые веяния, сопряженные с большими проблемамивзаимодействия с инвесторами, жителями, градостроительной политикой, сегоднядает свои плоды", – отметил мэр.Давайте будем беречь все, что нам подарило прошлое, изаботиться о будущем нашего любимого города.Выставка "АРХ Москва" – 23-я по счету, в нынешней принимаютучастие более 300 архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских компаний из14 стран мира, включая Великобританию, Латвию, Испанию, США и Украину.В деловой части выставки запланированы 150 мероприятий: с 16по 20 мая в ЦДХ пройдут дискуссии, конференции, круглые столы, лекции,мастер-классы, семинары и презентации.Москва покажет гостям свои самые яркие проекты: парк"Зарядье" и стадион "Лужники". "Зарядье" недавно сталлауреатом премии портала ArchDaily в номинации "Лучший проект в областиобщественных пространств".Он также признан лучшим проектом на международномконкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction. Кроме того, уникальныйпарк вошел в шорт-лист MIPIM Awards 2018 в номинации "Лучший проектурбанистической регенерации".Отреставрированные "Лужники" в 2017 году получили премиюSportEngineering AWARDS в номинации "Высокая спортивная архитектура". В этомгоду обновленный комплекс стал победителем интернет-голосования международногопортала StadiumDB.com и вошел в шорт-лист MIPIM Awards в номинации "Лучшийвосстановленный объект".Отдельный стенд выставки посвящен реновации жилого фонда,здесь представлены проекты пяти экспериментальных программ обновления ветхогожилья, которые стали финалистами международного архитектурно-градостроительногоконкурса в 2017-2018 годах.Масштабная программа переселения из хрущевок в современные икомфортные дома стартовала в прошлом году. Сейчас первые семьи уже обживаютновые квартиры, которые больше старых и намного удобнее.Впервые на выставке есть свой почетный гость. В этом годудля участия была выбрана Республика Татарстан. Как говорят организаторы"АРХ Москвы", выбор обусловлен очевидными успехами региона в созданиикомфортной городской среды и развитии общественных пространств.Отдельные проекты, представленные в галерее на Крымском валу,будут посвящены современной архитектуре Финляндии и реконструкции северныхгородов России. Также на полях "АРХ Москвы" пройдут международныйконкурс архитектурного рисунка "Архиграфика 5", международный конкурсстуденческих проектов Steel2Real-18, дизайн-конкурс одного дня One Day DesignChallenge, конкурс-премия "Буква А" для журналистов и блогеров,пишущих о дизайне и архитектуре.Любителей квестов ждет сюрприз: на выставке работает интерактивнаяэкспозиция "Что такое настоящий эко-город?". На ней представлены десятьосновных концептуальных элементов возведения эко-районов и эко-городов, а такженаиболее передовые зеленые решения и технологии.19 мая на выставке ждут любителей красивой жизни: в этотдень с лекцией выступит британский архитекторТим Гослинг, создающий роскошные интерьеры для богатых и знаменитых. А всентябре этого года участников биеннале ждет новая встреча: 150 архитекторов,дизайнеров, архитектурных критиков и деятелей культуры отправятся в путешествиена "АРХ пароходе" по маршруту Москва – Казань.