Почти 2000 пассажиров в час готовится обслуживать международный аэропорт Казань в дни матчей чемпионата мира по футболу-2018.

Почти 2000 пассажиров в час готовится обслуживать международный аэропорт Казань в дни матчей чемпионата мира по футболу-2018. Для увеличения пропускной способности были установлены дополнительные временные пункты пропуска площадью 620 кв. м.Уже сейчас к нам поступает информация о чартерных рейсах с болельщиками из Ирана, Франции, Колумбии и других стран. Мы заранее знаем о типах воздушных судов, которые будут к нам прибывать и, соответственно, максимальное число пассажиров на данных рейсах. К примеру, из Колумбии ожидается борт на 457 кресел, - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе аэропорта.Так как большинство болельщиков прибудут на ЧМ-2018 самолетами, в аэропортах во всех регионах, где состоятся матчи ЧМ-2018, готовятся к резкому росту пассажиропотока. Практически во всех воздушных гаванях проведена серьезная реконструкция для увеличения пропускной способности, а самым крупным проектом в подготовке транспортной инфраструктуры к мировому турниру стало строительство аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, который открыли в 2017 году.