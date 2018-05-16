Первая трагедия произошла накануне во Владимире. По данным следствия, днем малыш находился дома вместе с мамой, которая на днях родила третьего ребенка.

В регионе сразу два ребенка выпали из окон. Первая трагедия произошла накануне во Владимире. По данным следствия, днем малыш находился дома вместе с мамой, которая на днях родила третьего ребенка. Отец мальчика ушел в магазин за продуктами, а мама отвлеклась на уход за новорожденным. В это время мальчик, оставшись без присмотра, забрался на стул, стоящий возле открытого окна, затем на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна с высоты 6 этажа. От полученных травм малыш, которому было почти три года, умер на месте происшествия.В тот же день в Покрове из открытого окна с высоты 5 этажа выпала 2-летняя девочка. Бабушка, под присмотр которой был оставлен ребенок, варила на кухне кашу и постоянно не следила за поведением внучки. В результате малышка забралась на подоконник и выпала из окна. С множественными травмами, в том числе головного мозга, ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, где пострадавшей оказывается квалифицированная высокотехнологическая помощь. Следствие разбирается с обстоятельствами произошедшего.По обоим фактам возбуждены уголовные дела.