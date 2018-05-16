Юридический комитет сената США опубликовал материалы, состоящие из почти двух тысяч страниц, по расследованию вменяемого РФ вмешательства в президентские выборы США 2016 года. В числе прочего они содержат информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Юридический комитет сената США опубликовал материалы, состоящие из почти двух тысяч страниц, по расследованию вменяемого РФ вмешательства в президентские выборы США 2016 года. В числе прочего они содержат информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.Как уточняет РИА Новости, материалы состоят из расшифрованных интервью с сыном американского президента и тех, кто встречался летом 2016 года в отеле Trump Tower в Нью-Йорке с российским адвокатом​​​.Из материалов следует, что Трамп-младший заявлял в прошлом году юридическому комитету, что он не может вспомнить, обсуждал ли он со своим отцом российское расследование. Помимо сына президента комитет провел интервью с другими людьми, которые присутствовали на встрече в Trump Tower: Голдстоуном, Ахметшиным, Кавеладзе и переводчиком.Ранее стало известно о встрече в июне 2016 года Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.Комитет не встречался с Весельницкой, но получил при этом ее письменные ответы в прошлом году. Также комитет не провел интервью с Кушнером и Манафортом, хотя оба присутствовали на встрече.Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.