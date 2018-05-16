Открытый накануне Крымский мост не дает покоя Западу. Одно из авторитетных американских изданий призвало Украину нанести удар с воздуха по объекту. Для пущей убедительности автор опуса дал подробную инструкцию, как это лучше всего сделать.

Открытый накануне Крымский мост не дает покоя Западу. Одноиз авторитетных американских изданий призвало Украину нанести удар с воздуха пообъекту. Для пущей убедительности автор опуса дал подробную инструкцию, какэто лучше всего сделать.Крымский мост – это "вопиющее оскорбление самой сутиУкраины как государства", пишет журналист газеты The Washington ExaminerТом Роган. По его словам, Россия якобы изначально преследовала такую цель.Окончание строительства объекта позволит Москве"физически и психологически завладеть территорией Украины",сокрушается автор. Тем не менее, считает журналист, Киев обладает возможностьюнанести воздушные удары по мосту и тем самым сделать его непригодным для использования.Роган предложил нанести удары в одной из точек Крымскогомоста, чтобы снизить количество жертв, но в то же время вывести его изэксплуатации. По его словам, даже частичное разрушение путепровода станетсерьезным сигналом, что Киев не согласен с политикой Москвы в отношении Крыма.Стоит отметить, что нанесение удара по мосту ранее обсуждалии на Украине. Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил НезалежнойИгорь Романенко заявил, что путепровод уязвим для авиации, а также ракет наземногои морского базирования. "Мост представляет собой стратегическую артерию,которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, атакже способствовать экономическому росту Крыма", – заявил генерал винтервью изданию "Главред".Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялосьво вторник, 15 мая. Первым по новому путепроводу проехал президент РоссииВладимир Путин. Старт пассажирскому движению был дан рано утром 16 мая.В первый час мостом воспользовались тысячи пассажиров как состороны Крыма, так и с Кубани. 19-километровый путепровод стал самым длинным вЕвропе.