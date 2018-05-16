Установлено, что в период с 2013 по 2016 год мужчина, под предлогом развития бизнеса, похитил у доверчивых граждан в общей сложности более 37 млн рублей.

В Вязниковском районе в поселке Никологоры задержан находившийся в международном розыске уроженец города Чебоксары. Он обвиняется в мошенничестве. Установлено, что в период с 2013 по 2016 год мужчина, под предлогом развития бизнеса, похитил у доверчивых граждан в общей сложности более 37 млн рублей. После совершения преступлений он скрылся и был объявлен в федеральный, а впоследствии – и международный розыск.В результате проведенной работы полицейскими была получена информация, что разыскиваемый находится в поселке Никологоры Владимирской области – мужчина скрывался на территории церкви.В настоящее время 33-летний задержанный заключен под стражу. В ближайшее время он будет этапирован в Чувашскую Республику.