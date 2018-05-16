Рейд состоялся в рамках профилактической операции «Внимание, переезд!».

15 мая текущего года в рамках профилактической операции «Внимание, переезд!» инспекторы дорожно-патрульной службы провели на территории Юрьев – Польского района рейдовое мероприятие, направленное на предупреждение нарушений правил дорожного движения при проезде железнодорожных переездов. В рейде вместе с госавтоинспекторами принял участие представитель «РЖД».В ходе мероприятия с водителями проводились профилактические беседы, раздавались информационные памятки. Организаторы рейда проверили содержание переездов на соответствие требованиям действующих норм и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.Без нарушений не обошлось. Водители, проигнорировавшие правила движения через железнодорожные пути, были привлечены инспекторами ГИБДД к административной ответственности.