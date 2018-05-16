Введя 88-летнюю женщину в заблуждение, злоумышленница рассказала ей, что попала в беду и попросила в долг крупную сумму денег...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево задержали приезжую, подозреваемую в покушении на мошенничество в отношении пенсионерки, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от службы безопасности банка, расположенного на Молодогвардейской улице, о возможном противоправном деянии в отношении их клиентки, 88-летней москвички. Как установлено сотрудниками полиции, на улице к пенсионерке подошла неизвестная женщина. Заверив, что она знакома с родственниками потерпевшей, злоумышленница прошла к ней домой. В квартире гостья рассказала, что попала в беду и ей срочно нужны деньги, а затем попросила в долг у хозяйки 200 тысяч рублей.Пожилая женщина решила снять денежные средства со своего счета, чтобы помочь незнакомке. Однако сотрудники банка, заподозрив неладное, выдали ей только 15 тысяч и обратились в полицию.Потерпевшая передала денежные средства новой знакомой, которая в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана сотрудниками полиции. Ею оказалась 60-летняя приезжая. Денежные средства изъяты.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93