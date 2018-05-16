Супруга покойного артиста Вячеслава Невинного Нина Гуляева откровенно поговорила с Борисом Корчевниковым в программе Судьба человека Первого канала. Народная артистка рассказала о борьбе мужа с болезнью и уходе Олега Павловича Табакова.

Супруга покойного артиста Вячеслава Невинного Нина Гуляева откровеннопоговорила с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" Первого канала.Народная артистка рассказала о борьбе мужа с болезнью и уходе Олега Павловича Табакова.По словам Гуляевой у ее супруга были серьезные проблемы создоровьем. У него начали отниматься ноги из-за нарушения в сосудистой системе."Егодолго обследовали врачи. Они сказали: "Есть лекарство. В Англии. Мы привезем,но вы располнеете". Мы готовы были на все. И он начал принимать таблетки, ногистали ходить! Он даже танцевал! Но он полнел, полнел… А потом… Что-то споджелудочной, как объяснили медики. У него начался диабет, а тогда – это все.Тогда – это неизлечимо", – поделилась Нина Гуляева.Нина Ивановна боролась за жизнь мужа до последнего. Она всевремя следила за самочувствием мужа, но несмотря на заботу и уход врачампришлось ампутировать Невинному обе ноги."Я окаменела, не плакала. Просто превратилась в какого-торобота. Ходила, согревала, подавала, кормила, пеленала, – вспоминает актриса опоследних неделях жизни Невинного. – Я все делала, и так день за днем, какавтомат. И вот однажды утром… Я проснулась, а он на меня смотрит и улыбается…Между прочим, у Олега Табакова были такие же голубые глаза перед смертью", -вспоминает звезда. Актер скончался 31 мая 2009 года на 75-м году жизни у себядома, в окружении родных.Вдова народного артиста поделилась еще одним горестнымвоспоминанием. На этот раз о последнем спектакле Олега Табакова, в котором ейдовелось сыграть. По признанию Нины Ивановны она предчувствовала скорую смертьметра."Мы с ним играли в последнем спектакле, выходим к зрителям,а он шепчет мне на ухо: "Ноги не идут…" Я говорю: "Улыбайся и кланяйся, а ногистоят на месте". И когда его увели… У него вот такие же глаза были, глазачеловека, который куда-то ушел. И я на Олега посмотрела и поняла. Это – конец.Он уже в другом мире", – поведала Нина Ивановна.