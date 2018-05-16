Супруга покойного артиста Вячеслава Невинного Нина Гуляева откровенно
поговорила с Борисом Корчевниковым в программе Судьба человека Первого канала.
Народная артистка рассказала о борьбе мужа с болезнью и уходе Олега Павловича Табакова.
Супруга покойного артиста Вячеслава Невинного Нина Гуляева откровенно
поговорила с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" Первого канала.
Народная артистка рассказала о борьбе мужа с болезнью и уходе Олега Павловича Табакова.
По словам Гуляевой у ее супруга были серьезные проблемы со
здоровьем. У него начали отниматься ноги из-за нарушения в сосудистой системе.
"Его
долго обследовали врачи. Они сказали: "Есть лекарство. В Англии. Мы привезем,
но вы располнеете". Мы готовы были на все. И он начал принимать таблетки, ноги
стали ходить! Он даже танцевал! Но он полнел, полнел… А потом… Что-то с
поджелудочной, как объяснили медики. У него начался диабет, а тогда – это все.
Тогда – это неизлечимо", – поделилась Нина Гуляева.
Нина Ивановна боролась за жизнь мужа до последнего. Она все
время следила за самочувствием мужа, но несмотря на заботу и уход врачам
пришлось ампутировать Невинному обе ноги.
"Я окаменела, не плакала. Просто превратилась в какого-то
робота. Ходила, согревала, подавала, кормила, пеленала, – вспоминает актриса о
последних неделях жизни Невинного. – Я все делала, и так день за днем, как
автомат. И вот однажды утром… Я проснулась, а он на меня смотрит и улыбается…
Между прочим, у Олега Табакова были такие же голубые глаза перед смертью", -
вспоминает звезда. Актер скончался 31 мая 2009 года на 75-м году жизни у себя
дома, в окружении родных.
Вдова народного артиста поделилась еще одним горестным
воспоминанием. На этот раз о последнем спектакле Олега Табакова, в котором ей
довелось сыграть. По признанию Нины Ивановны она предчувствовала скорую смерть
метра.
"Мы с ним играли в последнем спектакле, выходим к зрителям,
а он шепчет мне на ухо: "Ноги не идут…" Я говорю: "Улыбайся и кланяйся, а ноги
стоят на месте". И когда его увели… У него вот такие же глаза были, глаза
человека, который куда-то ушел. И я на Олега посмотрела и поняла. Это – конец.
Он уже в другом мире", – поведала Нина Ивановна.