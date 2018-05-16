В преддверии празднования 300-летия российской полиции в Московском университете МВД России состоялось выездное заседание Общественного совета при ведомстве.

В преддверии празднования 300-летия российской полиции в Московском университете МВД России состоялось выездное заседание Общественного совета при ведомстве, в котором принял участие генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. В режиме видеоконференции выпускники образовательных организаций МВД России задавали интересующие их вопросы представителям общественности.Глава МВД России обратил внимание на то, что такие встречи дают возможность лично познакомиться с людьми, которым доверен гражданский контроль за деятельностью органов внутренних дел.«Эффективная борьба с преступностью в современных условиях невозможна без качественной подготовки кадров. Ее формы и методы постоянно обновляются. Ежегодно в вузах Министерства завершают обучение и становятся дипломированными специалистами около десяти тысяч человек. Более девяноста пяти тысяч проходят переподготовку по программам дополнительного профессионального образования», - отметил Владимир Колокольцев.Глава ведомства напомнил молодым офицерам об ответственности за будущее страны и Министерства, которая ложится на их плечи, и выразил уверенность в том, что полученные знания и навыки станут основой успешной службы, а опыт предшественников поможет найти верные ответы и принять правильные решения в самых трудных ситуациях.В процессе диалога наибольший интерес курсантов вызвали такие темы, как механизм защиты сотрудников полиции от необоснованных обвинений, правовое регулирование ответственности СМИ за распространение недостоверной информации, сохранение профессиональных традиций, меры по повышению правовой грамотности подрастающего поколения.В завершение мероприятия Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена передал выпускникам ведомственных образовательных организаций символическое «Напутственное слово».