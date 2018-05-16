Мошенническим путем разыскиваемый – уроженец города Чебоксары похитил у доверчивых граждан в общей сложности более 37 млн рублей.

В начале мая текущего года в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий совместными усилиями сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области и коллег из МВД России по Чувашской Республике, сотрудников ОМВД России по Вязниковскому району на территории регионального поселка Никологоры задержан находившийся в международном розыске 33-летний уроженец города Чебоксары.Мужчина разыскивался сотрудниками МВД России по Чувашской Республике по подозрению в совершении серии мошеннических действий. Установлено, что в период с 2013 по 2016 год злоумышленник, под предлогом развития бизнеса, похитил у доверчивых граждан в общей сложности более 37 млн рублей.После совершения преступлений мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный, а впоследствии – и международный розыск.В результате проведенной работы полицейскими была получена информация, что разыскиваемый находится в поселке Никологоры Владимирской области – мужчина скрывался на территории церкви.В настоящее время 33-летний задержанный заключен под стражу. В ближайшее время он будет этапирован в Чувашскую Республику.