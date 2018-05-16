А накануне вечером в Петушинском районе на М-7 под фуру угодила легковушка. Предварительно, 38-летний житель Нижегородской области на своем Киа Оптима не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его иномарка врезалась в большегруз Скания. От удара оба автомобиля вылетели в кювет. В аварии погибла одна из пассажирок Киа. Водитель и четверо пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девочки - госпитализированы в тяжёлом состоянии.

А накануне вечером в Петушинском районе на М-7 под фуру угодила легковушка. Предварительно, 38-летний житель Нижегородской области на своем Киа Оптима не справился с управлением и вылетел "на встречку". Там его иномарка врезалась в большегруз "Скания". От удара оба автомобиля вылетели в кювет. В аварии погибла одна из пассажирок "Киа". Водитель и четверо пассажиров, в том числе две несовершеннолетние девочки - госпитализированы в тяжёлом состоянии. По всей видимости, автомобиль двигался с явным превышением допустимого количества пассажиров. Госавтоинспекция проводит проверку. По предварительной информации, водитель могу уснуть за рулём.