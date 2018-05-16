Инцидент произошел в июне прошлого года

Инцидент произошел в июне прошлого года42-летний владимирец случайно застрелил друга детства. Приятель приехал к нему на дачу.Инцидент произошел в июне прошлого года. Мужчины были знакомы более 30 лет. Товарищи поработали на приусадебном участке, отдохнули и выпили. Около часа ночи гость начал уговаривать хозяина дачи пойти пострелять.Тот взял свой «ИЖ-43», но стал отговаривать приятеля от опасной затеи. Теем не менее, гость настаивал. Он схватился за оружие и начал тянуть его на себя. В этот момент прозвучал выстрел. Мужчина скончался на месте.По данному факту следователи начали проверки. В результате мужчину приговорили к испытательным работам на срок 1 год и 10 месяцев.