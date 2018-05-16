Соревнования будут проходить в течение двух дней на базе СДЮСШОР № 5 по художественной гимнастике.

Сегодня во Владимире стартует Кубок Владимирской области по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить в течение двух дней на базе СДЮСШОР № 5 по художественной гимнастике.Сильнейшие гимнастки региона будут соревноваться на новом, профессиональном помосте фирмы Шпитт. Специализированный ковер с помостом для художественной гимнастики приобретен для школы на средства областного бюджета по поручению Губернатора Светланы Орловой.Спортсменки 2007 года рождения и старше будут бороться за медали в двух видах программы - в групповых упражнениях и личном многоборье.