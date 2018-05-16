В нем примут участие более 300 школьников и учащихся ССУЗов от 11 до 17 лет.

Сегодня и завтра во Владимире состоится летний Фестиваль «ГТО» - 2018 среди учащихся образовательных учреждений. В нем примут участие более 300 школьников и учащихся ССУЗов от 11 до 17 лет.Программа Фестиваля включает в себя: бег на 60 метров, бег на 2000 метров, подтягивание на высокой перекладине для юношей или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу для девушек, наклон вперед из положения стоя, метание, стрельба, плавание 50 метров, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине.Сборные команды, которые успешно пройдут муниципальный этап Фестиваля, станут участниками отборочного этапа для участия во Всероссийском фестивале.