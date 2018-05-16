Регион принимал кинофорум с 11 по 13 мая в Муроме, Судогде, Суздале и Владимире. Он был посвящён памяти актёра театра и кино Александра Дедюшко.

Во Владимире завершился II Всероссийский кинофестиваль патриотического фильма «НАД ГРАНЬЮ». Регион принимал кинофорум с 11 по 13 мая в Муроме, Судогде, Суздале и Владимире. Он был посвящён памяти актёра театра и кино Александра Дедюшко.В фестивальной программе приняли участие 7 кинолент.Специальный приз жюри - за лучший социально значимый проект в сфере патриотического воспитания вручён картине "Первые" - о первооткрывателях Антарктиды.Лучшая мужская роль - у Виктора Проскурина в "Апостасии", лучшая женская - у Елены Лотовой в ленте "Три дня до весны".Лучшим режиссёром члены жюри назвали Эдуарда Бордукова - за фильм "Коробка".А Гран-при всероссийского фестиваля завоевала картина "Апостасия" режиссёра Алексея Мурадова.