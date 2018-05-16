В результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали

В результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадалиВ Петушинском районе столкнулся легковой автомобиль и фура. По предварительной версии, водитель KIA Optima уснул за рулем из-за переутомления.Как сообщают в пресс-службе УМВД, авария произошла вечером во вторник, 15 мая, 17.30. На 106-м километре трассы М-7 водитель легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania. В результате иномарку отбросило в кювет.В результате ДТП скончалась одна из пассажирок KIA. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.