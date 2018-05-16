Спикер Госдумы прокомментировал изменения структуры кабинета министров. Вячеслав Володин назвал ее оптимальной, выразив уверенность, обновление пойдет на пользу эффективности работы правительства. Его новую структуру накануне представил президенту Владимиру Путину премьер-министр Дмитрий Медведев. В ближайшие дни он должен назвать фамилии претендентов на министерские портфели.

Спикер Госдумы прокомментировал изменения структуры кабинета министров. Вячеслав Володин назвал ее оптимальной, выразив уверенность, обновление пойдет на пользу эффективности работы правительства. Его новую структуру накануне представил президенту Владимиру Путину премьер-министр Дмитрий Медведев. В ближайшие дни он должен назвать фамилии претендентов на министерские портфели.Утвержденная главой государства структура будущегоправительства более оптимальна, что должно положительно сказаться наэффективности работы кабинета министров. Такое мнение высказал спикер ГосдумыВячеслав Володин. Он, в частности, отметил, что вопрос о разделении Минобрнаукиназрел уже давно. По его словам, о необходимости такого шага уже много говорили,особенно в регионах. "Ожидало этого решения и экспертное сообщество",– добавил председатель нижней палаты парламента."Наука – это одна сфера деятельности, а вопросыпросвещения – другая, – сказал Володин. – Когда министерство решало и те, идругие задачи, это было, как правило, в ущерб либо одним, либо другим". Поего мнению, разделение Минобрнауки – это логичное и правильное решение. Также онназвал логичным выделение Рособрнадзора в отдельную структуру, которая будет подчинятьсянепосредственно кабмину."Правильно, чтобы Росмолодежь и Рособрнадзор былинепосредственно под правительством, это и повышает их статусность, и говорит оприоритетах, которые правительство для себя определяет", – отметил спикерГосдумы, добавив, что вопрос надзора за образованием является межведомственным."Вузы есть и в Министерстве обороны, и в Министерстве сельского хозяйства,и в Минтрансе, Минздраве, – напомнил он. – А служба не может быть вминистерстве, потому что это надведомственная структура".Кроме того, Володин назвал правильными приоритеты в вопросахразвития цифровой экономики, которыми займется новое министерство на базебывшего Минкомсвязи. "Министерство сейчас уже не только будет решатьзадачи развития цифровой экономики, но и в самом названии будет это отражено.Значит, это основной приоритет", – отметил он.Спикер Госдумы также назвал обоснованным переподчинение торговыхпредставительств России за рубежом Министерству промышленности и торговли. Вцелом же, по его словам, несмотря на изменения, обновленная структура кабмина "безкардинальных перестроек, без ломок". Это, уверен он, "точно пойдет напользу".Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о новойструктуре правительства, которую ему представил Дмитрий Медведев. Вопрос оперсональном составе кабинета министров будет обсуждаться в ближайшую пятницу, 18мая. На данный момент известно, что у премьер-министра будет десять заместителей.Минобрнауки разделят на министерство просвещения и министерство науки и высшегообразования. А Минкомсвязи будет преобразовано в министерство цифровогоразвития. В новом правительстве будет 22 министерства против 21 в предыдущемсоставе.