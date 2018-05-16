Акция приурочена к Международному дню детского телефона доверия, её проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Завтра состоится Всероссийский онлайн-марафон «Круг доверия». Акция приурочена к Международному дню детского телефона доверия, её проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Цель марафона – повышение узнаваемости Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 и принципов его работы. По этому телефону дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно. Отметим, за 7,5 лет работы по Детскому телефону доверия было проведено более 8 млн. консультаций.Марафон «Круг доверия» пройдет в формате ток-шоу с прямой трансляцией в сети Интернет.В студию МИА «Россия сегодня» придут знаменитые гости, артисты, исполнители, видеоблогеры и спортсмены, которые будут отвечать на вопросы, делиться своими историями и личным опытом, а также эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы Детского телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением по телефону 8-800-2000-122.Участники из регионов могут присылать свои вопросы, видеообращения и предложения на электронную почту krugdoveria@telefon-doveria.ru или в группу марафона в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/krugdoveria2018. Самые «острые» вопросы обязательно получат отклик в студии.Чтобы подключиться к прямой трансляции, необходимо зайти на сайт и в открывшемся окне выбрать удобный канал вещания, кликнув по нему мышкой. Также можно смотреть трансляцию марафона на сайтеОнлайн-марафон пройдет с 10 утра и 2 часов дня.