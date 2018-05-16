Оперная дива Мария Максакова цветет и пахнет. Судя по всему, красавица уже оправилась после трагической потери супруга.

Оперная дива Мария Максакова цветет и пахнет. Судя по всему,красавица уже оправилась после трагической потери супруга.В украинском медиа-центре Мария представила новую социальную сеть длямузыкантов имени себя. С легкой руки певицы юные дарования Незалежной теперь смогутобщаться со всемирно известными музыкантами, педагогами экспертами и меценатами,об этом сообщил в соцсетях Роман Костин – заместитель директора-художественногоруководителя в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегуДнепра.На странице в соцсети Роман также опубликовал фото, накотором Максакова, в холле медиа-центра небрежно прижимается к его груди. Отметим,что Мария выглядела отлично.Щеки румяные, глаза горят – видимо, воздух свободной Украиныотлично сказывается на здоровье оперной дивы. Даже блестящий от пота лоб Максаковойдобавил ее образу сияния. Что же заставило так расцвести вдовствующую артистку: общество молодого мужчины или жаркая погода за окном – неизвестно.Добавим, что исполнительница живет на Украине уже два года и в Россию возвращаться несобирается. По словам певицы, она очень быстро выучила мову. "Это шестой язык,на котором я могу разговаривать. Знаю также немецкий, английский, французский,итальянский и, конечно, русский", – говорила она ранее журналистам.Даже рацион красавицы-блондинки теперь состоит исключительно из украинской кухни. "Кроме борща, из украинских блюд еще драники готовлю", -хвасталась она как-то журналистам.Напомним, в октябре 2016 года Мария Максакова и ее муж ДенисВороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россиюиз-за "незаконного и несправедливого" уголовного преследования. Позжеон получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен вфедеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелиливозле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева.