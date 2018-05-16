Оперная дива Мария Максакова цветет и пахнет. Судя по всему,
красавица уже оправилась после трагической потери супруга.
Оперная дива Мария Максакова цветет и пахнет. Судя по всему,
красавица уже оправилась после трагической потери супруга.
В украинском медиа-центре Мария представила новую социальную сеть для
музыкантов имени себя. С легкой руки певицы юные дарования Незалежной теперь смогут
общаться со всемирно известными музыкантами, педагогами экспертами и меценатами,
об этом сообщил в соцсетях Роман Костин – заместитель директора-художественного
руководителя в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу
Днепра.
На странице в соцсети Роман также опубликовал фото, на
котором Максакова, в холле медиа-центра небрежно прижимается к его груди. Отметим,
что Мария выглядела отлично.
Щеки румяные, глаза горят – видимо, воздух свободной Украины
отлично сказывается на здоровье оперной дивы. Даже блестящий от пота лоб Максаковой
добавил ее образу сияния. Что же заставило так расцвести вдовствующую артистку: общество молодого мужчины или жаркая погода за окном – неизвестно.
Добавим, что исполнительница живет на Украине уже два года и в Россию возвращаться не
собирается. По словам певицы, она очень быстро выучила мову. "Это шестой язык,
на котором я могу разговаривать. Знаю также немецкий, английский, французский,
итальянский и, конечно, русский", – говорила она ранее журналистам.
Даже рацион красавицы-блондинки теперь состоит исключительно из украинской кухни. "Кроме борща, из украинских блюд еще драники готовлю", -
хвасталась она как-то журналистам.
Напомним, в октябре 2016 года Мария Максакова и ее муж Денис
Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию
из-за "незаконного и несправедливого" уголовного преследования. Позже
он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в
федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелили
возле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева.