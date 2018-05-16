Актриса театра и кино, которую вся страна узнала благодаря роли скромницы Вари Черноус в сериале Интерны, оказалась коварной обольстительницей. Когда девушка увела из семьи известного юмориста Гарика Харламова, армия хейтеров проклинала ее в соцсетях. Со временем страсти утихли, и сейчас Кристина снова на пике популярности и счастлива в браке. Как у нее это получилось?

Актриса театра и кино, которую вся страна узнала благодаря роли скромницы Вари Черноус в сериале "Интерны", оказалась коварной обольстительницей. Когда девушка увела из семьи известного юмориста Гарика Харламова, армия хейтеров проклинала ее в соцсетях. Со временем страсти утихли, и сейчас Кристина снова на пике популярности и счастлива в браке. Как у нее это получилось?"Кристину Асмус я бы назвалапо-женски очень хитрой в хорошем смысле слова, ее отличает женская мудрость.Все, что актриса имеет сейчас, включая счастливый брак со юмористом ГарикомХарламовым, построено ее руками и четко просчитано. Тем не менее, отношения в их паренастоящие, есть искренние чувства. Кристина сама, можно сказать,"влюбила" в себя Харламова, и затем строила этот брак – несмотря на то, чтоснаружи девушка кажется мягкой, она полностью управляет семейной жизнью", – рассказала Dni.RuКарты Таро показали, что у Кристины очень яркая женскаяэнергия. Будто бы внешне она маленькая девочка, а внутри – настоящий манипулятор. И именно такиеженщины умеют правильно построить семейную жизнь и добиваются своего как вличных отношениях, так и в карьере. "Жить с Гариком они будут счастливо, но содной оговоркой. Если вдруг эти отношения Кристине наскучат, затягивать срасставанием она не станет – в отношениях с ней всегда есть момент непредсказуемости.Но в ближайшем будущем точки разрыва в их отношениях я не вижу, они вполнегармоничная пара и их связывают общие интересы, а главное– совместные планы", – увидела таролог.Так как каждый из этой парыявляется яркой личностью и телезвездой, они привлекают к себе всеобщеевнимание, в том числе и заинтересованных представителей противоположного пола. Покаони верны друг другу, но в будущем, по словам ясновидящей, они будут становиться все более популярными,известными, успешными и устоять будет достаточно сложно, в особенности –Гарику. Нам предстоит узнать, выдержат ли эти отношения такое испытание."По судьбе их ребенка все замечательно.К воспитанию родители подходят максимально ответственно и мудро. Их дочери дановсе самое лучшее, в том числе лучшие педагоги и всевозможная забота. В ней уже заложенуспех и творческая составляющая. Кстати, детей у этой пары может быть еще много– столько, сколько они сами захотят. Точно вижу, что родится еще один ребенок втечение трех лет", – добавила Абравитова.