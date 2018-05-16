Актриса театра и кино, которую вся страна узнала благодаря роли скромницы Вари Черноус в сериале Интерны, оказалась коварной обольстительницей. Когда девушка увела из семьи известного юмориста Гарика Харламова, армия хейтеров проклинала ее в соцсетях. Со временем страсти утихли, и сейчас Кристина снова на пике популярности и счастлива в браке. Как у нее это получилось?
Актриса театра и кино, которую вся страна узнала благодаря роли скромницы Вари Черноус в сериале "Интерны", оказалась коварной обольстительницей. Когда девушка увела из семьи известного юмориста Гарика Харламова, армия хейтеров проклинала ее в соцсетях. Со временем страсти утихли, и сейчас Кристина снова на пике популярности и счастлива в браке. Как у нее это получилось?
"Кристину Асмус я бы назвала
по-женски очень хитрой в хорошем смысле слова, ее отличает женская мудрость.
Все, что актриса имеет сейчас, включая счастливый брак со юмористом Гариком
Харламовым, построено ее руками и четко просчитано. Тем не менее, отношения в их паре
настоящие, есть искренние чувства. Кристина сама, можно сказать,
"влюбила" в себя Харламова, и затем строила этот брак – несмотря на то, что
снаружи девушка кажется мягкой, она полностью управляет семейной жизнью", – рассказала Dni.Ru
Карты Таро показали, что у Кристины очень яркая женская
энергия. Будто бы внешне она маленькая девочка, а внутри – настоящий манипулятор. И именно такие
женщины умеют правильно построить семейную жизнь и добиваются своего как в
личных отношениях, так и в карьере. "Жить с Гариком они будут счастливо, но с
одной оговоркой. Если вдруг эти отношения Кристине наскучат, затягивать с
расставанием она не станет – в отношениях с ней всегда есть момент непредсказуемости.
Но в ближайшем будущем точки разрыва в их отношениях я не вижу, они вполне
гармоничная пара и их связывают общие интересы, а главное
– совместные планы", – увидела таролог.
Так как каждый из этой пары
является яркой личностью и телезвездой, они привлекают к себе всеобщее
внимание, в том числе и заинтересованных представителей противоположного пола. Пока
они верны друг другу, но в будущем, по словам ясновидящей, они будут становиться все более популярными,
известными, успешными и устоять будет достаточно сложно, в особенности –
Гарику. Нам предстоит узнать, выдержат ли эти отношения такое испытание.
"По судьбе их ребенка все замечательно.
К воспитанию родители подходят максимально ответственно и мудро. Их дочери дано
все самое лучшее, в том числе лучшие педагоги и всевозможная забота. В ней уже заложен
успех и творческая составляющая. Кстати, детей у этой пары может быть еще много
– столько, сколько они сами захотят. Точно вижу, что родится еще один ребенок в
течение трех лет", – добавила Абравитова.