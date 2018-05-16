Торжества в Иерусалиме по случаю открытия американского посольства ознаменовались вспышкой насилия на палестино-израильской границе: в столкновениях погибли более 60 человек, почти три тысячи получили ранения. Дональд Трамп, принявший решение о переносе дипмиссии, догадывался, к чему приведет этот шаг, а, скорее всего, лидер США сознательно пошел на это с целью в очередной раз показать всему миру исключительность американской нации.

Торжества в Иерусалиме по случаю открытия американскогопосольства ознаменовались вспышкой насилия на палестино-израильской границе: встолкновениях погибли более 60 человек, почти три тысячи получили ранения. ДональдТрамп, принявший решение о переносе дипмиссии, догадывался, к чему приведетэтот шаг, а, скорее всего, лидер США сознательно пошел на это с целью в очереднойраз показать всему миру исключительность американской нации.Ближний Восток – регион особый, любой неосторожный поступокможет привести здесь не только к политической нестабильности, но и к настоящейвойне. Осознавая последствия своего решения о переносе американского посольстваиз Тель-Авива в Иерусалим, Дональд Трамп шел напролом. Теорию управляемогохаоса, которую Америка исповедуют с того момента, когда ей показалось, что онаправит миром, никто не отменял.Кто бы ни сидел в овальном кабинете Белого дома, он всегдаруководствовался этой аксиомой. Югославия, Афганистан, Ливия, Ирак… Куда бы неприложили американцы усилия по насаждению демократии, везде все заканчивалосьплачевно. Югославия распалась на несколько государств, Афганистан стал мировымцентром по производству наркотиков, в Ливии зверски убили лидера страныМуаммара Каддафи, а в Ираке повесили Саддама Хусейна. Список далеко не полный,но эти примеры демократии по-американски, пожалуй, самые яркие.Не добившись своего в Сирии, во многом благодаря российскойпомощи Башару Асаду, Трамп решил перенести центр хаоса в Израиль. Надо отметить,что статус Иерусалима до сих пор остается одной из центральных темпалестино-израильского конфликта.Древний город трех религий (христианства, иудаизма и ислама)в 1980 году в одностороннем порядке был провозглашен единой и неделимойстолицей Израиля. С этим категорически не согласны палестинцы, потерявшиеконтроль над своей частью города после Шестидневной войны 1967 года. К словусказать, для суннитского ислама Иерусалим является третьим по святости городомпосле Мекки и Медины.Несмотря на то, что Израиль считает Иерусалим своей столицей,большинство органов власти и иностранных представительств до сих пор находятсяв Тель-Авиве. Иностранцы, переезжающие в Иерусалим, тем самым льют елей наголовы израильских властей, которым только и надо, что международного признанияновой столицы страны.США признали статус новой столицы страны лишь в декабре 2017года. за ними последовали еще несколько стран, но Генассамблея ООН приняла резолюцию,не признающую решение Дональда Трампа.Штаты всегда считали Израиль своим союзником, обещания опереносе посольства звучали и во времена правления предшественников Трампа. Норешиться на такой отважный шаг из-за опасений роста антиамериканских настроенийв арабском мире, никто так и не смог. И только 45-й президент США решилувековечить свое имя в истории. Но это решение может сыграть с ним злую шутку вслучае, если, к примеру, миллионы арабовпо всему миру объявят джихад Америке.Первым на взорвавшее хрупкий мир решение Трампа отреагировалтурецкий лидер. Реджеп Тайип Эрдоган уже не в первый раз назвал Израильтеррористическим государством и отозвал для консультаций своих послов из США иИзраиля. Это, конечно, не разрыв дипотношений, но показательная акция,демонстрирующая достаточно высокую степень обострения отношений междусоюзниками.Сегодня, 16 мая Эрдоган, видимо, решил заручиться поддержкойкрупных игроков на международной арене и позвонил российскому президенту, ПапеРимскому, канцлеру Германии и иранскому лидеру. Жестче всех был настроен Хасан Роухани: он призвалвсе страны исламского мира объединиться для противодействия Израилю. Подобные заявлениясвидетельствуют о начале серьезного противостояния между арабами и евреями, котороеможет вылиться в новую войну на Ближнем Востоке.Вслед за Турцией своих послов, правда не из США и Израиля, адля начала из Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии отозвала Палестина. Дело том,что представители этих стран присутствовали на церемонии открытия посольстваСША в Иерусалиме и в Палестине это посчитали серьезным нарушениеммеждународного права.Что касается позиции России, то ее озвучила официальныйпредставитель МИД Мария Захарова. Он сказала, что в итоге Иерусалим должен бытьстолицей Израиля и Палестины и быть открытым для последователей всех трех религий.Сомнительно, что эту точку зрения разделяют в самом Израиле.На завтра, 17 мая по инициативе Саудовской Аравии намечено экстренноезаседание Лиги арабских государств, посвященное эскалации насилия в сектореГаза. В нем примут участия министры иностранных дел всех стран, входящих вобъединение. Маловероятно, что представители исламских стран ограничатся дипломатическимиформулировками в своих комментариях.Как бы там ни было, Ближний Восток переживает очередной периодэскалации, казалось бы, затухающего арабо-израильского конфликта, а помогразжечь огонь этой войны американский лидер. Очевидно, что ответственность зауже имеющиеся жертвы лежит на Дональде Трампе и его политическом окружении, новряд ли это признает как сам Вашингтон, так и международное сообщество в лицеОрганизации объединенных наций.Напомним, что акции протеста начались в секторе Газа 14 маяна фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США изТель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение поучастникам протестов, в итоге погибли более 60 человек, а счет раненных идет натысячи. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.