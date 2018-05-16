Владимир Соловьев неоднократно подвергался обвинениям в непатриотическом повидении – мол, покупает недвижимость за границей и живет на широкую ногу. Однако не все знают, что телеведущий давно занимается бизнесом и не жалеет себя на работе, поэтому смог обеспечить членов семьи крышей над головой.

Владимир Соловьев неоднократно подвергался обвинениям в "непатриотическом" повидении – мол, покупает недвижимость за границей и живет на широкую ногу. Однако не все знают, что телеведущий давно занимается бизнесом и не жалеет себя на работе, поэтому смог обеспечить членов семьи крышей над головой.По рассказам Соловьева, он открывал заводы в России и на Филиппинах и владел агентством по трудоустройству в Москве. В 1998 году прибыльный бизнес был продан, а деньги вложены в акции "Газпрома".Казалось бы, живи да радуйся. Но столь пассивный подход оказался не по нраву телеведущему.Он отправился на телевидение и начал писать книги, которые отлично продавались. Неплохой ежемесячный доход позволил Соловьеву сколотить капитал для будущих вложений, передает .В 2004 году из-за многочисленности семейства журналисту на законных основаниях выделили четырехкомнатную квартиру. Соловьев все же заплатил за нее льготную цену – 2,5 миллиона рублей.Всю остальную недвижимость он покупал уже по рыночной стоимости. Так, Соловьев приобрел в кооперативе "Мичуринец" участок с двумя строениями. В одном из них расположились просторная гостиная, спальня, кабинет и кухня, а также веранда.Позже Владимир Рудольфович купил двухэтажную квартиру у известного продюсера Александра Толмацкого. И еще одну – у его сына Кирилла, известного под сценическим псевдонимом Дэцл.И это далеко не все. В элитном коттеджном поселке Стольное популярный ведущий построил четырехэтажный особняк с белым фасадом, площадь которого составила тысячу квадратных метров.А в Италии телезвезда несколько лет назад приобрела трехэтажную виллу на берегу озера Комо. Соловьев подсчитал, что если будет регулярно ездить своей огромной семьей на отдых в Италию, заселяясь в отели, то потратит гораздо больше денег.На вопросы о том, как все это совмещается с патриотизмом, ведущий отвечает однозначно. "Патриотизм – это ведь не подписка о невыезде. Это когда у тебя есть осознанное понимание, и ты можешь сравнить. И выбираешь все равно Россию", – заявил Соловьев.