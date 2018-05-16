Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на хамское заявление Госдепартамента США. Ранее представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт осудила открытие Крымского моста и в очередной раз повторила тезисы о незаконном захвате и оккупации полуострова.

Официальный представитель Министерства иностранных делРоссии Мария Захарова ответила на хамское заявление Госдепартамента США. Ранеепредставитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт осудилаоткрытие Крымского моста и в очередной раз повторила тезисы о "незаконномзахвате" и "оккупации" полуострова.По словам спикера Госдепа, мост – это попытка Россиизакрепиться в Крыму. Кроме того, подчеркнула Науэрт, путепровод подрывает морскуюнавигацию, поскольку размер судов, которые могут пройти под аркой Крымскогомоста, ограничен. "Мы призываем Россию прекратить помехи судоходству", —заявили в Вашингтоне.По словам Захаровой, она долго думала, смотрела на карту извонила экспертам в попытке выяснить, чем же может помешать мост. "Этотмост может помешать единственно чему, так это проходу Шестого флота США,который будет переброшен, по словам Госдепартамента, несколько лет назад, кберегам Белоруссии", – напомнила официальный представитель российскогоМИДа известную географическую ошибку Госдепа времен 2014 года.Тогда устами незабвенной Джен Псаки Вашингтон пообещалотправить 6-й флот США к белорусским берегам. Проблема в том, что у соседнейреспублики нет выхода ни к океану, ни даже к морю. По мнению Захаровой,Крымский мост, наоборот, пойдет на пользу экономике региона.Напомним, Крымский мост накануне открыл президент РоссииВладимир Путин. Глава государства проехал по новенькой дороге на КамАЗе вкомпании двух строителей. На следующий день ранним утром был дан стартпассажирскому движению. Общая протяженность объекта составила 19 километров,что делает его самым длинным мостом в Европе.Долгожданное событие вызвало бурю истерики как на Украине,так и на Западе. Дошло до того, что одно из авторитетных американских изданий -The Washington Examiner – предложило Киеву нанести воздушный удар по мосту. Пословам журналиста Тома Рогана, даже частичное разрушение путепровода станетсерьезным сигналом, что Киев не согласен с политикой Москвы в отношении Крыма.