Официальный представитель Министерства иностранных дел
России Мария Захарова ответила на хамское заявление Госдепартамента США. Ранее
представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт осудила
открытие Крымского моста и в очередной раз повторила тезисы о незаконном
захвате и оккупации полуострова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел
России Мария Захарова ответила на хамское заявление Госдепартамента США. Ранее
представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт осудила
открытие Крымского моста и в очередной раз повторила тезисы о "незаконном
захвате" и "оккупации" полуострова.
По словам спикера Госдепа, мост – это попытка России
закрепиться в Крыму. Кроме того, подчеркнула Науэрт, путепровод подрывает морскую
навигацию, поскольку размер судов, которые могут пройти под аркой Крымского
моста, ограничен. "Мы призываем Россию прекратить помехи судоходству", —
заявили в Вашингтоне.
По словам Захаровой, она долго думала, смотрела на карту и
звонила экспертам в попытке выяснить, чем же может помешать мост. "Этот
мост может помешать единственно чему, так это проходу Шестого флота США,
который будет переброшен, по словам Госдепартамента, несколько лет назад, к
берегам Белоруссии", – напомнила официальный представитель российского
МИДа известную географическую ошибку Госдепа времен 2014 года.
Тогда устами незабвенной Джен Псаки Вашингтон пообещал
отправить 6-й флот США к белорусским берегам. Проблема в том, что у соседней
республики нет выхода ни к океану, ни даже к морю. По мнению Захаровой,
Крымский мост, наоборот, пойдет на пользу экономике региона.
Напомним, Крымский мост накануне открыл президент России
Владимир Путин. Глава государства проехал по новенькой дороге на КамАЗе в
компании двух строителей. На следующий день ранним утром был дан старт
пассажирскому движению. Общая протяженность объекта составила 19 километров,
что делает его самым длинным мостом в Европе.
Долгожданное событие вызвало бурю истерики как на Украине,
так и на Западе. Дошло до того, что одно из авторитетных американских изданий -
The Washington Examiner – предложило Киеву нанести воздушный удар по мосту. По
словам журналиста Тома Рогана, даже частичное разрушение путепровода станет
серьезным сигналом, что Киев не согласен с политикой Москвы в отношении Крыма.