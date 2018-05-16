Биологи пришли к выводу, что приматы гораздо чистоплотнее людей. Они заявили, что в постелях Шимпанзе гораздо меньше бактерий, чем в человеческих кроватях.

Биологи пришли к выводу, что приматы гораздо чистоплотнее людей. Они заявили, что в "постелях" Шимпанзе гораздо меньше бактерий, чем в человеческих кроватях.Устраиваясь на ночлег,шимпанзе каждый день создают себе гнездо из веток, покрывая его листьями илитравой. Эксперты решили сравнить их с человеческими жилищами."Кровати частосодержат определенный набор организмов, обитающих в помещениях", – говоритведущий автор работы. По его мнению, треть бактерий попадают на поверхностьпостелей с наших тел.Дляподтверждения теории эксперты собрали микробиологические пробы в десятках гнездприматов, передает "". Также при помощи пылесоса они отловили в них насекомых ипаукообразных.Как иожидалось, микрофлора жилищ близких родственников людей кардинально отличаласьот человеческой. Так, биологи нашли у приматов большее разнообразие микроорганизмов.При этом в гнездах обезьян практически не встречались кожные или фекальныебактерии.Ученыеподчеркнули, что их работа демонстрирует роль созданных человеком сооружений вформировании нашего окружения. Они добавили, что попытки создать для себячистую среду на самом деле делают ее менее идеальной.