Биологи пришли к выводу, что приматы гораздо чистоплотнее людей. Они заявили, что в постелях Шимпанзе гораздо меньше бактерий, чем в человеческих кроватях.
Биологи пришли к выводу, что приматы гораздо чистоплотнее людей. Они заявили, что в "постелях" Шимпанзе гораздо меньше бактерий, чем в человеческих кроватях.
Устраиваясь на ночлег,
шимпанзе каждый день создают себе гнездо из веток, покрывая его листьями или
травой. Эксперты решили сравнить их с человеческими жилищами.
"Кровати часто
содержат определенный набор организмов, обитающих в помещениях", – говорит
ведущий автор работы. По его мнению, треть бактерий попадают на поверхность
постелей с наших тел.
Для
подтверждения теории эксперты собрали микробиологические пробы в десятках гнезд
приматов, передает "". Также при помощи пылесоса они отловили в них насекомых и
паукообразных.
Как и
ожидалось, микрофлора жилищ близких родственников людей кардинально отличалась
от человеческой. Так, биологи нашли у приматов большее разнообразие микроорганизмов.
При этом в гнездах обезьян практически не встречались кожные или фекальные
бактерии.
Ученые
подчеркнули, что их работа демонстрирует роль созданных человеком сооружений в
формировании нашего окружения. Они добавили, что попытки создать для себя
чистую среду на самом деле делают ее менее идеальной.