Находясь около банкомата, мужчина похитил 25 тысяч рублей, забытых местным жителем в специальном отверстии для выдачи купюр.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Ковровского района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в начале февраля текущего года обвиняемый, находясь в помещении банка, совершил кражу 25 тысяч рублей из банкомата.Денежные средства в банкомате оставил житель Коврова. Посчитав, что у банкомата техническая неисправность и не дождавшись получения денежных средств, местный житель прошел к другому банкомату. Однако деньги в сумме 25 тысяч рублей были списаны с его счета и банкомат с задержкой выдал их, поместив в специальной отверстие для выдачи купюр. В этот момент злоумышленник, заметив деньги, похитил их и поспешил скрыться.Мужчина был оперативно задержан. Похищенные деньги он потратил на погашение кредитных задолженностей.Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.