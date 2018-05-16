Президента Украины Петра Порошенко назвали живым
трупом. По словам директора Центра политических экспертиз, члена
Общественной палаты России Валерия Коровина, лидеру Незалежной остается лишь
бежать и прятаться. Так специалист прокомментировал позицию Германии по
строительству газопровода Северный поток – 2.
Президента Украины Петра Порошенко назвали живым
трупом. По словам директора Центра политических экспертиз, члена
Общественной палаты России Валерия Коровина, лидеру Незалежной остается лишь
"бежать и прятаться". Так специалист прокомментировал позицию Германии по
строительству газопровода "Северный поток – 2".
Эксперт отметил, что о положении Порошенко хорошо знают и в
Европе. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель, уверен аналитик, понимает, что,
сотрудничая с Порошенко, она может поставить крест на собственной репутации.
Политической карьере украинского лидера совсем скоро придет конец, полагает
Коровин.
"Порошенко – это просто живой труп", – вынес свой
вердикт политолог в эфире программы "Специальный репортаж" на
телеканале . Он назвал президента Украины "никому не
нужным, дожидающимся утилизации старым башмаком".
Напомним, в начале этого года Германия выдала разрешение на
строительство "Северного потока – 2" в своих территориальных водах. А
недавно началось строительство ветки на территории федеральной земли Мекленбург
– Средняя Померания. Рабочие выкопали котлован и начали закладывать фундамент
для газовой приемной станции и здания техобслуживания.
Начало работ непосредственно на территории Германии -
главного бенефициара "Северного потока – 2" в ЕС – говорят о том, что
все попытки Украины помешать реализации проекта с треском провалились.
Порошенко, разъезжавший по европейским столицам и без устали рассказывавший об
опасности "российской газовой экспансии", потерпел полное и окончательное фиаско.
В Киеве прекрасно понимают, что запуск газопровода вобьет
последний гвоздь в крышку гроба и без того полуживой украинской
газотранспортной системы, которая после распада СССР пришла в полный упадок.
Все это время она была единственным маршрутом, по которому российское голубое
топливо поступало европейским потребителям.
С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел и
продолжит счастливо догнивать. Незалежная же лишится около 10% бюджетных
поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор для
шантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.