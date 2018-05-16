Президента Украины Петра Порошенко назвали живым трупом. По словам директора Центра политических экспертиз, члена Общественной палаты России Валерия Коровина, лидеру Незалежной остается лишь бежать и прятаться. Так специалист прокомментировал позицию Германии по строительству газопровода Северный поток – 2.

Президента Украины Петра Порошенко назвали живымтрупом. По словам директора Центра политических экспертиз, членаОбщественной палаты России Валерия Коровина, лидеру Незалежной остается лишь"бежать и прятаться". Так специалист прокомментировал позицию Германии построительству газопровода "Северный поток – 2".Эксперт отметил, что о положении Порошенко хорошо знают и вЕвропе. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель, уверен аналитик, понимает, что,сотрудничая с Порошенко, она может поставить крест на собственной репутации.Политической карьере украинского лидера совсем скоро придет конец, полагаетКоровин."Порошенко – это просто живой труп", – вынес свойвердикт политолог в эфире программы "Специальный репортаж" нателеканале . Он назвал президента Украины "никому ненужным, дожидающимся утилизации старым башмаком".Напомним, в начале этого года Германия выдала разрешение настроительство "Северного потока – 2" в своих территориальных водах. Анедавно началось строительство ветки на территории федеральной земли Мекленбург– Средняя Померания. Рабочие выкопали котлован и начали закладывать фундаментдля газовой приемной станции и здания техобслуживания.Начало работ непосредственно на территории Германии -главного бенефициара "Северного потока – 2" в ЕС – говорят о том, чтовсе попытки Украины помешать реализации проекта с треском провалились.Порошенко, разъезжавший по европейским столицам и без устали рассказывавший обопасности "российской газовой экспансии", потерпел полное и окончательное фиаско.В Киеве прекрасно понимают, что запуск газопровода вобьетпоследний гвоздь в крышку гроба и без того полуживой украинскойгазотранспортной системы, которая после распада СССР пришла в полный упадок.Все это время она была единственным маршрутом, по которому российское голубоетопливо поступало европейским потребителям.С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел ипродолжит счастливо догнивать. Незалежная же лишится около 10% бюджетныхпоступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор дляшантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.