Главный тренер мадридского футбольного клуба Реал Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции по футболу после чемпионата мира 2018 года в России. На этом турнире командой будет руководить Дидье Дешам.

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции по футболу после чемпионата мира 2018 года в России. На этом турнире командой будет руководить Дидье Дешам.Федерация футбола Франции рассматривает возможность приглашения Зидана в случае неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира и последующей отставки Дешама, отмечает Чемпионат.com.В свою очередь Зидан знает об интересе федерации и готов возглавить сборную. Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры специалист считает "Реал".