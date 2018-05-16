Тюменский писатель Олег Архипов заявил, что прокуроры знали о гибели тургруппы Дятлова гораздо раньше, чем принято считать. Он наткнулся на сенсационные документы в архивах одного из следователей по резонансному уголовному делу.

Тюменский писатель Олег Архипов заявил, что прокуроры знали о гибели тургруппы Дятлова гораздо раньше, чем принято считать. Он наткнулся на сенсационные документы в архивах одного из следователей по резонансному уголовному делу.Писатель обнаружил небольшую служебную запискупрокурора города Ивделя, в которой шла речь о трагедии на перевале. Содержимое просто ошеломило Архипова.В письме прокурор рассказывает о подробностях уголовного дела, при этом указывая дату 15 февраля 1959 года. Однако, по официальной версии, первые шаги в организации и проведении поиска пропавших туристов начались лишь 21 февраля.Сначала Архипов допускал, что прокурор мог ошибиться и вместо марта внести февраль. Но дело в том, что такая "ошибка" была допущена трижды на одной странице. Позже консультанты из органов юстиции подтвердили, что это не описка, сообщает сайт "".Таким образом, 15 февраля 1959 года на момент составления бумаги в прокуратуре РСФСР уже точно знали о гибели туристской группы. Также было известно имя руководителя экспедиции.Получается, следователи все это время дурачили родственников погибших, долго делая вид, что они тоже вместе со всеми разыскивают группу. Ведь спасатели обнаружили под кедром первые трупы туристов лишь 27 февраля.Конспирологи полагают, что уголовное дело сфальсифицировано. Это могло быть сделано с целью сбить с толку общественность.Но зачем было умалчивать о трагедии и устраивать спектакль с поисками пропавших? Эксперты убеждены, что на этот вопрос могут ответить сторонники версии о неудачных военных испытаниях. По их мнению, туристы отравились ядовитыми парами топлива из рухнувшей неподалеку ракеты, и нужно было время – убрать следы аварии.Более того, недавно на могиле туриста из группы ДятловаСемена Золотаревазафиксирован экстремальный уровень радиации, передает . "По сути, как в здании Чернобольской АЭС", – заявилуральский исследователь Валентин Дегтерев.Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место получило название "Перевал Дятлова". Версии гибели выдвигаются самые разные, вплоть до посещения группы инопланетянами.